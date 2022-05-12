«مبادلة» للاستثمار تسجل خلال 2021 أقوى أداء مالي في تاريخها

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن النتائج المالية للمجموعة للعام 2021. وأفادت الشركة في بيان امس، بأن إجمالي الدخل الشامل (العائد للجهة المالكة) ارتفع في عام 2021 إلى 122 مليار درهم، بالمقارنة مع 72 مليار درهم في عام 2020. وبلغت قيمة أصول المجموعة في نهاية العام تريليون و45 مليار درهم بالمقارنة مع 894 مليار درهم خلال عام 2020.

وساهمت مجموعة من العوامل في تحقيق هذا النمو، من بينها نمو العوائد الاستثمارية للشركة، وبيع عدد من الأصول الناضجة، وإبرام شراكات جديدة. وساهم طرح شركة «الياه سات» للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي جمع حوالي 731 مليون درهم، في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال.

وشهد العام نقلة نوعية في مسيرة شركة «مصدر» التي أنشأتها مبادلة عام 2006، بدخول شركة «أدنوك» وشركة «طاقة» كشركاء جدد بهدف تأسيس مركز عالمي للطاقة النظيفة في أبوظبي، وتعزيز قدرة الشركة من الطاقة المتجددة إلى 50 غيغاوات بحلول عام 2030. وعلى المستوى العالمي، قامت «مبادلة» بإدراج شركة «غلوبل فاوندريز»، للتداول في بورصة ناسداك، في واحد من أكبر عمليات الإدراج التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2021، حيث قدرت قيمتها بنحو 26 مليار دولار.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، خلدون خليفة المبارك: «لقد كانت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة الشركة، والمتابعة والاشراف الحثيث من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدافع الأكبر لنا للمضي قدماً في مسيرتنا وتحقيق مثل هذه النتائج المميزة».

وأضاف: «تواصل مبادلة الاستثمار في القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في التأثير على الاقتصاد العالمي. ومع بدء تعافي الاقتصاد والأسواق العالمية من تداعيات الجائحة، بادرنا بطرح عدد من شركاتنا الرائدة للاكتتاب العام، وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا العالميين للاستثمار في قطاعات ومناطق جغرافية عالية النمو».

وأكد المبارك، أن «عام 2021 كان أقوى عام مالي في تاريخ (مبادلة) ومسيرتها الممتدة لعشرين عاماً».

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