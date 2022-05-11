«الاتحاد للطيران»: وجهات موسمية جديدة خلال الصيف والشتاء

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في «مجموعة الاتحاد للطيران»، محمد عبدالله البلوكي، إن الطلب المتزايد على السفر شجع الناقلة على إطلاق وجهات موسمية جديدة في ظل ذروة وارتفاع الطلب خلال فصلي الصيف والشتاء، مشيراً إلى تشغيل رحلات إلى وجهات مثل: زنجبار، مالقا، ميكونوس، سانتوريني، ونيس.

معدل الإشغال

وأضاف البلوكي في تصريحات لوسائل الإعلام خلال مشاركة المجموعة في ««سوق السفر العربي 2022»، أنه في ضوء مؤشرات الطلب وحجوزات السفر خلال موسم صيف 2022، والذي يتوقع أن يشهد ذروة سفر استثنائية، فإن من المرجح أن يرتفع معدل إشغال مقاعد الناقلة إلى نحو 85% على رحلات العديد من الوجهات، مشيراً إلى أن رغبة الناس في السفر تتزايد بقوة خلال العطلات الطويلة، إذ برز ذلك خلال عطلة عيد الفطر التي سجلت فيها مبيعات الناقلة زيادة بنسبة 30%.

وأكد أن معدل إشغال المقاعد على رحلات الناقلة شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 77%، متوقعاً أن تسجل الشركة أداءً يفوق التوقعات خلال عام 2022، في ظل مستويات الطلب.

وتوقع البلوكي أن يرتفع معدل إشغال المقاعد على الرحلات التي تشغلها الناقلة العام الجاري إلى مستويات 75% مقارنة مع نحو 52.9% خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس مدى تسارع وتيرة التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19»، والعودة إلى المستويات التشغيلية التي كانت عليها الشركة قبل الجائحة.

توقعات إيجابية

كما توقع أن يشكل عام 2022 مرحلة مهمة في مسار التعافي التشغيلي، في ضوء المؤشرات الإيجابية التي برزت بوضوح خلال الأشهر الماضية، والطفرة الكبيرة المتوقعة في الطلب على السفر خلال موسم الصيف، خصوصاً بعد رفع قيود السفر، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالجائحة في معظم دول العالم، مرجحاً أن يتجاوز الأداء هذا العام المؤشرات المستهدفة بنسبة تزيد على 30% على الأقل.

استئناف الرحلات

وذكر أن «الاتحاد للطيران» تشغل حالياً 68 طائرة من بينها خمس طائرات شحن، فيما تسيّر رحلاتها إلى 67 وجهة عالمية مقارنة مع 78 وجهة قبل الجائحة، مؤكداً استئناف الناقلة خدماتها بشكل كامل إلى العديد من الوجهات الرئيسة مثل نيويورك، لندن، باريس، أمستردام، وغيرها من الأسواق المهمة.

وكشف أنه مع استمرار التوسع في شبكة وأسطول الناقلة، فقد صاحب ذلك توسع مماثل في التوظيف، إذ وظفت الشركة أكثر من 1000 موظف من أطقم الضيافة خلال الفترة الماضية.

طائرات جديدة

وكشف البلوكي أن «الاتحاد للطيران» تسلمت خمس طائرات من طراز «إيرباص A350»، وهناك سبع طائرات أخرى على جدول التسليم، لافتاً إلى أهمية انضمام هذا الطراز الأحدث إلى أسطول الناقلة، والذي يسهم في تعزيز جهود الشركة لتطبيق استراتيجيتها المتعلقة بالاستدامة، وتقديم أرقى الخدمات للمسافرين على متن هذه الطائرات التي تتيح للمرة الأولى خصوصية تامة لمقاعد درجة رجال الأعمال، مع وجود أبواب خاصة بكل مقعد، فضلاً عن توفير خدمات شحن لاسلكي لأجهزة الهواتف.

توجهات الاستدامة

وأشار إلى أن النهج الذي تبنته «الاتحاد للطيران» في مجال الاستدامة وأكدت التزامها بتطبيقه، حظي باهتمام بالغ على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الشركة في طريقها نحو تحقيق هدفها الذي التزمت به في عام 2019، والخاص بالوصول إلى معدل «صفر» انبعاثات كربونية بحلول عام 2031.

وذكر أن «الاتحاد للطيران» اقتربت من تحقيق التزامها بإزالة 80% من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة بحلول نهاية عام 2022، مبيناً أنه بفضل إطلاق سلسلة واسعة من مبادرات الاستدامة، وتفعيل برامج تشغيلية جديدة لتحقيق الكفاءة، فقد تمكنت الناقلة من خفض انبعاثاتها الكربونية الناجمة عن أسطول المسافرين بنسبة 5.6% خلال عام 2021.

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