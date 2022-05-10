المزروعي: ارتفاع أسعار الفحم والغاز أكبر كثيرا من النفط ولا أحد يتحدث

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي





قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن تحالف أوبك بلس ينظر دائما لوضع العرض والطلب في السوق ويعمل على احداث توازن بينهما، مؤكدا في تصريحات على هامش اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق المنعقد في أبوظبي للمرة الأولى، أن السوق حاليا متزن خصوصا بعد القرار الأخير من جانب أوبك بلس، بزيادة 432 ألف برميل يوميا بجانب الزيادة التي أقرتها الحكومة الأمريكية.

وأضاف: "يجب أن ننظر لسوق النفط بحكمة اذ أن الزيادة في النفط الخام لا تذكر مقارنة بالزيادات في أسعار الفحم والغاز التي بلغت 3 و4 أضعاف ولا أحد يتحدث فمثلا الغاز الأمريكي ارتفع من 3.5 دولار إلى أقل من 8 دولار في فترة تقل عن 6 شهور.

وتابع أن وجود تحالف أوبك بلس يضمن تسعير عادل للنفط وساعد كثيرا في اتزان السوق وجعله من أقل الأسواق تذبذبا مقارنة بأسواق الخامات الأخرى.

وقال إنه على العالم أن يقدر أوبك بلس لشفافيتها وجهودها، أوبك بلس تتميز بشفافية هي الأعلى في العالم، مشيرا إلى أن أوبك بلس لا يمكنها تلبية كل الطلب العالمي من النفط.

وأشار إلى أن ارتفاع هوامش تكرير النفط ليس مجرد سعر الخام يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين لافتا أن الأرقام تظهر أن سوق النفط متوازنة.

وأضاف: "علينا تجنب أي فوضى بأسواق النفط مثل تلك التي تحدث بسوق الغاز".

وقال المزروعي: "التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتا للانتقال من سوق إلى أخرى "

وتابع أن فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك. وأكد أنه ليس من الحكمة طرح قانون مثل "نوبك" حاليا.

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