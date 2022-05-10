أرادَ ترسي عقدين بقيمة 460 مليون درهم لتشييد المرحلة السكنية الأولى من "مَسار" بالشارقة

المصدر: الشارقة - الامارات اليوم

أرست أرادَ - المطور العقاري - عقدين رئيسيين بقيمة إجمالية تبلغ 460 مليون درهم لتشييد المرحلة السكنية الأولى في مَسار - الوجهة العصرية الفاخرة في ربوع الطبيعة الخضراء بالشارقة.

ويضم هذا المجتمع المتكامل بين جنباته 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي في ثمانية أحياء مسوّرة ضمن مخطط رئيسي مستوحى من الطبيعة وسط محيط من الأشجار الكثيفة وستبدأ الأعمال الإنشائية فوراً وسيتم الانتهاء منها كذلك خلال 14 شهراً.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أرادَ أحمد الخشيبي لقد بات مَسار منذ إطلاقه مطلع عام 2021 المشروع الأكثر مبيعاً في الشارقة و تنامي الاهتمام بمرافقه الخدمية المميزة وأسلوب الحياة الراقية التي يوفرها للقاطنين فيه.

وأضاف" تمثل هذه العقود خطوة مهمة في رحلتنا لتشييد مجتمع مَسار حيث اتفقنا مع الشركات المنفذة على برنامج عمل محكم لتسليم حي سنديان خلال أسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية ودون التنازل عن أقصى درجات الجودة حيث تم بيع حي سنديان بالكامل وسيتم تجهيز جميع الوحدات السكنية بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية كما تمتاز بقربها من المنطقة الترفيهية في قلب مَسار "

لافتاً إلى إطلاق كايا و هي المرحلة السكنية الثانية بمَسار خلال شهر أكتوبر الماضي وستطلق أرادَ مبيعات المرحلة الثالثة من مَسار لاحقاً خلال الربع الثالث من هذا العام نظراً للطلب المتنامي على هذا المشروع الاستثنائي.

وسيتم خلال يونيو المقبل افتتاح مركز زوّار مَسار والمنطقة المحيطة به والتي ستكون بمثابة نقطة جذب رئيسية لسكان هذا المجتمع العصري وجميع المقيمين في ضاحية السيوح على حدّ سواء حيث ستضم عند اكتمالها منطقة مغامرات للأطفال وساحة تزحلق ومسرح خارجي وفرعاً لركن زاد للمطاعم ..

كما ستضم المنطقة الخضراء المنسقة مركزاً لشبكة مسارات للدرّاجات الهوائية يبلغ طولها 13 كم والتي تضم بدورها مرافق تجارية وأخرى للتأجير وصيانة الدرّاجات الهوائية.

وقد تم ترسية أول عقود مَسار خلال مايو من العام الماضي وتضمن ذلك عقد تصميم البنية التحتية وخدمات الإشراف والاستشارات كما تم في مارس الماضي ترسية عقدين آخرين لتطوير البنية التحتية وتنسيق الحدائق في المنطقة المركزية حول مركز زوار مَسار والمنطقة العازلة المحيطة بالمجتمع السكني.

وتم تصميم مشروع مَسار بعناية فائقة لتمكين سكانه مع الاستمتاع بنمط حياة صحيّة متناغمة مع الطبيعة .. ويضم المعلم الرئيسي في مَسار وهو عبارة عن محور مركزي أخضر منسق وملائم للمشاة أكثر من 50 ألف شجرة حيث سيتضمن مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية، وحدائق للتأمل، وباقة متنوعة من المرافق الرياضية.

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