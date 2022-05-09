الإمارات ضمن الـ 10 الكبار عالمياً في مؤشرات الاقتصاد والأعمال

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن الإمارات حلت ضمن الـ10 الكبار على مستوى العالم في 18 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالاقتصاد والأعمال لعام 2021، وفقاً للتقارير الصادرة عن عدد من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية، ما يدعم مكانتها وجهة رئيسة مفضلة للأعمال والتجارة والاستثمار.

وقال المركز إن «الإمارات حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر ريادة الأعمال وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. كما حلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر موهبة البحث في المشاريع التجارية، وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد (انسياد)، ومؤشر الإلمام بتغير ظروف السوق، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية». وأظهرت إحصاءات حديثة للمركز، أن الإمارات حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر الاحتفاظ بالمفكرين، وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي الصادر عن معهد «إنسياد».

كما حلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً والرابع عالمياً في مؤشر تشريعات البطالة، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ووفقاً للمركز، حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والخامس عالمياً في ثلاثة مؤشرات هي: الإجراءات اللازمة لبدء نشاط تجاري، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير الممول من قبل الأعمال، وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن معهد «انسياد»، ومؤشر استقطاب المفكرين وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي الصادر عن المعهد نفسه.

كما حلت في المركز الأول عربياً، والخامس عالمياً في مؤشر نمو الشركات المبتكرة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لـ«التنافسية والإحصاء»، حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والسابع عالمياً في ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر انتشار المنافسة في السوق العالمية، وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمي الصادر عن معهد «انسياد»، ومؤشر تشريعات المنافسة وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر الحوافز الاستثمارية وفقاً للمعهد نفسه. كما حلت في المركز الأول عربياً والسابع عالمياً في مؤشر المواقف تجاه مخاطر ريادة الأعمال وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثامن عالمياً في مؤشرين هما: مؤشر عدد الأيام لبدء عمل تجاري وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

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