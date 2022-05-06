شركات عقارية في الشارقة تتوسع بالتسهيلات الإيجارية لاستقطاب المستأجرين

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة بأن شركات عقارية تتوسع في عروض التسهيلات الإيجارية أخيراً، بعدما شهدت انخفاضاً بمعدلات كبيرة قبيل شهر رمضان.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عروضاً من شركات عقارية، تشمل تسهيلات إيجارية مختلفة، من أبرزها منح المستأجرين ثلاثة أشهر، وتسهيلات السداد الشهري، ومنح مواقف مجانية، والإعفاء من العمولة أو تخفيضها.

بدورهم، أكد مسؤولون في شركات عقارية أن الموسم الرمضاني زاد من الاعتماد على العروض لتنشيط الطلب خلال تلك الفترة، ومن المنتظر أن تستمر تلك العروض فترات إضافية مقبلة، مع نجاح تلك العروض في توفير محفزات لاستقطاب المستأجرين بديلاً للتخفيضات السعرية.

التسهيلات الإيجارية

وتفصيلاً، قال المستأجر، أحمد عبدالغني، إنه «لاحظ عند البحث عن شقق للانتقال إليها، عروضاً موسعة في الأسواق للتسهيلات الإيجارية، من أبرزها منح ثلاثة أشهر مجانية، إضافة إلى منح مواقف مجانية، مع الإعفاء من العمولة في بعض الشركات».

وأضاف المستأجر، محمد إبراهيم، أن «عروض التسهيلات في القطاع الإيجاري، بعدما اختفى بعضها وتراجع البعض خلال الفترات التي تسبق شهر رمضان، عادت مجدداً، مع رغبة الشركات في تنشيط الطلب واستقطاب المستأجرين، سواء في البنايات القديمة أو الجديدة».

وأوضح المستأجر، ناجي عبدالرحمن، أن «من أبرز المناطق التي شهدت طرح عروض موسعة خلال الفترة الأخيرة للتسهيلات الإيجارية، كانت مناطق الخان والمجاز والقاسمية والنهدة»، لافتاً إلى أن «أبرز العروض شملت تسهيلات للسداد الشهري للإيجارات، ومنح شهر وثلاثة أشهر مجانية، إضافة إلى منح مواقف للسيارات، مع الإعفاء أو خفض عمولات الاستئجار الجديد».

الموسم الرمضاني

بدوره، قال مدير شركة «منارة الشاطئ للعقارات»، فؤاد جاسم، إن «الموسم الرمضاني أعاد زخم عروض التسهيلات الإيجارية في إمارة الشارقة، بعدما شهدت تراجعاً أو اختفت قبيل بداية شهر رمضان»، لافتاً إلى أن «أسباب عودة العروض الموسعة خلال شهر رمضان، يرجع إلى أن الأسواق الإيجارية تشهد هدوءاً في عمليات الاستئجار خلال ذلك الشهر، وهو ما جعل العديد من الشركات تلجأ لتلك التسهيلات».

وأضاف أنه «وفقاً للمؤشرات السوقية، من المتوقع أن تستمر عروض التسهيلات الإيجارية فترات إضافية بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك بعدما اتجه العديد من الشركات للاعتماد عليها للمنافسة في استقطاب المستأجرين، بدلاً من اللجوء للتخفيضات السعرية».

عروض وتسهيلات

من جهته، أوضح المدير التنفيذي في شركة «السوم العقارية»، سفيان السلامات، أن «الأسواق الإيجارية في الشارقة تسيطر عليها حالياً مظاهر الاستقرار في أسعار الإيجارات السنوية، وبالتالي كانت عروض التسهيلات الإيجارية الوسيلة المناسبة التي اعتمدت عليها الشركات لاستقطاب المستأجرين أخيراً».

وأشار إلى أن «أسباب عودة تلك العروض خلال الموسم الرمضاني، ترجع إلى أن تلك الفترة شهدت حالة من الرواج في الطلب، ثم شهدت الأسواق حالة من هدوء الطلب مرة أخرى خلال شهر رمضان، وبالتالي اتجهت الشركات لتلك العروض للمنافسة من خلالها».

وأضاف أن «تلك العروض ستستمر في الأسواق فترات إضافية بعد شهر رمضان، مع استمرار حالة الهدوء في الطلب، وهو ما يعد من الأمور الإيجابية، مع مرونة الشركات في التعامل مع متغيرات العرض والطلب في الأسواق».

في السياق نفسه، قال الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، إن «استمرار التسهيلات الإيجارية في الأسواق يدعم استمرار الاستقرار في أسعار الإيجارات السنوية للوحدات السكنية، وبالتالي فهي وسيلة مناسبة للشركات للمحافظة على التنافسية».

وأضاف أن «أبرز عروض التسهيلات الإيجارية التي عادت للظهور في الأسواق بشكل لافت أخيراً، منح الأشهر المجانية بفترات مختلفة، وتسهيلات السداد وفقاً لميول المستأجرين، من ست دفعات وحتى السداد الشهري، إضافة إلى المواقف المجانية، والإعفاء من العمولة».

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