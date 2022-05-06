«طيران الإمارات» تعرض منتج «السياحية الممتازة» خلال «سوق السفر العربي 2022»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعتزم «طيران الإمارات»، كشف النقاب عن تجربتها الكاملة لمقصورة الدرجة السياحية الممتازة في جناحها بمعرض سوق السفر العربي (الملتقى 2022)، الذي يقام خلال المدة من 9 إلى 12 مايو الجاري بمركز دبي التجاري العالمي للمعارض.

وسيتواجد في جناح طيران الإمارات عدد من كبار المسؤولين وفرق العمليات التجارية للاجتماع مع الوفود الزائرة، كما سيغتنمون الفرصة لإعادة التواصل مع شركاء صناعة السفر وعقد شراكات جديدة، لمساعدة الصناعة بشكل جماعي على إعادة البناء والتعافي بصورة أفضل مستقبلاً.

ويُمثّل مقعد الدرجة السياحية الممتازة في «طيران الإمارات»، الذي سيعرض في جناح الناقلة بمعرض سوق السفر العربي، تجربة أرقى للمقصورة التقليدية، إذ يوفر مزيداً من الراحة مع مسافة لتمديد الساقين إلى 40 بوصة.

وبالإضافة إلى مقاعد «السياحية الممتازة»، ستعرض «طيران الإمارات» أيضاً جناحها الخاص المغلق بالكامل في الدرجة الأولى على طائرات «بوينغ 777-300ER»، ومقاعد درجة الأعمال، وأحدث نسخة من الصالون الجوي على طائرات «A380»، إلى جانب منتجات متميّزة أخرى مثل حمام الشاور سبا في الدرجة الأولى.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن معرض السفر والسياحة الرائد في المنطقة سيستقبل أكثر من 20 ألف زائر هذا العام تحت شعار «مستقبل السفر والسياحة الدولية».

ويوفر جناح «طيران الإمارات» في الحدث (رقم M3210 في القاعة 3)، الذي يقام هذا العام تحت شعار «المستقبل الآن»، أمام أعضاء صناعة السفر والسياحة من أكثر من 112 دولة، فرصةً لتجربة منتجات الناقلة المتميّزة في جميع الدرجات. وتواصل «طيران الإمارات» الاستثمار لتعزيز راحة وسلامة عملائها على الأرض وفي الأجواء. وتنفذ إجراءات شاملة لتزويد ركابها بأعلى معايير السلامة في كل خطوة من الرحلة. ويمكن للعملاء المسافرين من دبي أيضاً الاستفادة من المسار البيومتري من دون تلامس في مطار دبي الدولي للانتقال بسلاسة ويسر عبر المطار. وكانت رحلة «طيران الإمارات» قد حطت في بالي (إندونيسيا) للمرة الأولى منذ تعليق الخدمة مطلع عام 2020 بفعل «الجائحة». ويأتي استئناف الخدمة إلى بالي عقب تخفيف القيود على حركة السفر الدولي.

• إعادة التواصل مع شركاء صناعة السفر وعقد شراكات جديدة، لمساعدة الصناعة بشكل جماعي على إعادة البناء والتعافي بصورة أفضل مستقبلاً.

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