البنوك الإسلامية سترفع الفائدة اعتبارا من يوليو المقبل

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال الخبير في التمويل العقاري، أحمد عرفات، إن "سوق العقارات تشهد منذ بداية العام الجاري، انتعاشا كبيرا، تضمن شراء مباني وأراضي من قبل المواطنين والمقيمين، وصاحب ذلك نشاط في التمويل العقاري، حيث تراوحت النسبة حول 2.49 %، وذلك حتى قبل الأول من أبريل، الذي شهد رفعا بنسبة (0.25%) ولن يتم تعديل النسبة قبل بداية الربع الثالث من العام الجاري، وتحديدا أول يوليو المقبل، حيث تقوم معظم البنوك بتحديد السعر بشكل فصلي، كل 3 شهور".

وأضاف إن "رفع (الاحتياطي الأميركي) جاء أكبر من المتوقع، لذا ينتظر أن تبدأ البنوك في زيادة أسعار التمويل تدريجيا، خصوصا على التمويل العقاري، نظرا لارتباطه بسعر (الإيبور وهو سعر الإقراض بين البنوك) وهذا ربما يخفض من انتعاش الطلب ولكن ليس بنسبة كبيرة".

وتابع عرفات: "تحديد أسعار التمويل سيخضع لكلفة الأموال التي تتحملها البنوك وكذلك هامش الربح المحدد، لذا سيكون هناك مساحة دائمة يمكن التحرك فيها بما يحدث توازن بين ذلك وبين الحفاظ على العملاء وتوظيف السيولة وزيادة النشاط التشغيلي".

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