خبير مصرفي: التمويل العقاري الأكثر تأثرا برفع الفائدة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أكد الخبير المصرفي، أحمد إبراهيم، أن "التمويل العقاري، أكبر أنواع التمويل تأثرا برفع الفائدة، عالميا ومحليا، إذ أن البنوك تحدد سعر التمويل العقاري بناء على سعر (الايبور) ويتحرك معه صعودا وهبوطا"، لافتا إلى أن "البنوك بدأت بالفعل في زيادة مستوياتها لكن بنسبة أقل من الزيادة التي حددها (المركزي)، لكن ذلك لن يدوم طويلا، وينتظر أن تتواصل الارتفاعات حتى نهاية العام، ما ينعكس لا شك على سعر التمويلات المختلفة" وموضحا أن "المؤكد حاليا هو زيادة سعر التمويل العقاري، أما بقية الأنواع الأخرى مثل القروض الشخصية أو تمويل السيارات، سيكون هناك تفاوت من بنك لأخر، حسب سياسته الداخلية وحسب حجم محفظة التمويل لديه".

يشار إلى أن المصرف المركزي في دولة الإمارات،رفع مساء أمس، الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس، تعادل 0.5%، تزامنا مع رفع مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وذلك بسبب سياسية ربط الدرهم بالدولار المعمول بها منذ عقود.

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