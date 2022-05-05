النساء يستحوذن على 41% من الكوادر البشرية في مجموعة "الإمارات دبي الوطني"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، النسخة السادسة من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات السنوي، المعروف سابقاً باسم تقرير الاستدامة. ويوضح التقرير بالتفصيل أداء المجموعة على المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإنجازاتها في العام 2021، وتم إعداده وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وعرض التقرير، المبادرات الاجتماعية لمجموعة "الإمارات دبي الوطني"، حيث يضم بنك الإمارات دبي الوطني فريق عمل متنوعٍ يتكون من 9825 موظفاً بدوام كامل، ينحدرون من 78 جنسية، وتبلغ نسبة النساء من إجمالي الكوادر البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني 41%، ويلتزم البنك بزيادة نسبة تمثيل النساء في الإدارة العليا للمجموعة إلى 25% بحلول عام 2027، مع توفير المرونة للموظفين بدوام كامل من خلال إتاحة ساعات عمل مرنة وإجازات أبوة أطول، ويضم "إكستشينجر"، برنامج التطوع الداخلي من بنك الإمارات دبي الوطني والحائز على الجوائز ، 902 متطوع من موظفي البنك، كما تقدر قيمة مساهمات بنك الإمارات دبي الوطني في المبادرات الاجتماعية بأكثر من 64 مليون درهم

وركز تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على التمويل والاستثمار المسؤول

من حيث الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول وهيكلة وإدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر والبالغة قيمته 949 مليون درهم، وهو أول صندوق على مستوى دولة الإمارات يتخصص فقط في الاستثمار في أصول عقارية مستدامة.

كما قادت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، 24 معاملة مستدامة لأسواق رأس مال الدين والقروض بقيمة 69 مليون درهم خلال العام 2021.

كما ركز التقرير على المبادرات البيئية وتضمنت تقليل استهلاك المياه بنسبة 22% وتحقيق وفورات باستهلاك الطاقة خلال العام 2021 بمعدل 12% تعادل تكاليف قدرها 3,7 ملايين درهم. وحصلت أربعة من فروع بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات على التصنيف الذهبي في "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" .

ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الإدارة وحماية مصالح كافة الأطراف المعنية لدى المجموعة. وفي سبيل ذلك، تم تكليف عدد من اللجان بمسؤوليات محددة من قبل مجلس الإدارة. وإلى جانب ذلك، تم إقرار سياسات في مجالات إدارة الاحتيال، ومكافحة الرشوة والفساد، وأمن البيانات، وحماية المبلغين عن المخالفات، واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات ضماناً للامتثال لأرقى معايير الحوكمة الرشيدة والمساءلة. فمدونة قواعد السلوك المعتمدة لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني توضح توقعات السلوك المهني المطلوب من كافة الموظفين.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نفخر في بنك الإمارات دبي الوطني بإطلاق النسخة السنوية السادسة من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ورغم التداعيات التي نجمت عن جائحة كوفيد-19، كان 2021 عاماً مثمراً بالنسبة للمجوعة ونجحنا خلاله بتحقيق نتائج وإنجازات لافتة في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير".

وأضاف: "وبينما نتطلع نحو المستقبل، ندرك أن دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أعمالنا ينطوي على الكثير من التحديات والفرص أيضاً. وبفضل خبراتنا الواسعة وإنجازاتنا الاستثنائية في مجال الابتكار، والتي ساهمت في ترسيخ موقعنا الريادي في القطاع المصرفي، نثق تماماً بقدرتنا على توظيف ابتكاراتنا لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا كمجتمع عالمي نحن على أتم الثقة في قدرتنا على تحقيق تطلعاتنا المتصلة بالاستدامة، عطفاً على ما نظل نحرزه من تقدم متصل ومستمر في إنفاذ أهدافنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".

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