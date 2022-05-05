إشغال الشقق الفندقية في دبي إلى مستويات «ما قبل الجائحة»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الشقق الفندقية المتوسطة في الإمارة، سجلت أعلى معدل للإشغال، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 2022، بنسبة بلغت 83%، وهو معدل يقارب المستويات المسجلة في الفترة ذاتها، قبل جائحة «كورونا» في يناير وفبراير 2019، حيث بلغ الإشغال حينها 85%، والنسبة نفسها المسجلة في يناير وفبراير من عام 2020.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الشقق الفخمة حلت في المركز الثاني، من حيث أداء الإشغال مسجلة 81% خلال يناير وفبراير من عام 2022، فيما حققت المنشآت الفندقية في الإجمال معدل إشغال وصل إلى 78%، ويعد الأعلى منذ بدء الجائحة.

وأوضحت أن الفنادق المصنفة بين فئتي نجمة واحدة وثلاث نجوم، سجلت بدورها معدل إشغال وصل إلى نحو 75%، مقابل النسبة نفسها للفنادق من فئة أربع نجوم، و75% للمنشآت الفندقية من فئة خمس نجوم.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 47 ألفاً و483 غرفة فندقية، ضمن 144 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 40 ألفاً و595 غرفة فندقية ضمن 183 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة، بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة، على نحو 18% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة بلغت 25 ألفاً و414 غرفة فندقية، ضمن 245 منشأة فندقية. وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية فبراير الماضي 139 ألفاً و69 غرفة فندقية، ضمن 763 منشأة فندقية، مقابل 129 ألفاً و20 غرفة، ضمن 712 منشأة في نهاية فبراير 2021.

واستقبلت دبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 2.19 مليون سائح دولي، مقابل نحو 810 آلاف سائح في الفترة ذاتها من عام 2021، بنسبة نمو جاوزت 170%. فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 6.30 ملايين ليلة مبيت، مقابل 4.81 ملايين ليلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 40%.

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