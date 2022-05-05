«دبي للمجوهرات»: «عطلة العيد» ترفع مبيعات الذهب بنسب تصل إلى 15%

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، بأن «مبيعات أسواق الذهب في دبي، خلال عطلة العيد، شهدت نمواً تقدّر نسبته بين 10 و15%، وذلك مع طول فترة العطلة، التي انعكست بشكل إيجابي على الأسواق، وزيادة نشاط السائحين والزائرين الذين يقضون عطلة العيد في الأسواق المحلية».

وأضاف أن «فعاليات معرض (إكسبو 2020) انعكست بشكل إيجابي على مبيعات المشغولات الذهبية خلال فترة المعرض في أسواق دبي، التي سجلت نمواً يتجاوز 20% خلال تلك الفترة، مقارنة بالفترات التي تسبقها»، لافتاً إلى أن «نمو المبيعات جاء مع تزايد إقبال الزائرين والسائحين لشراء هدايا المشغولات الذهبية خلال فترة المعرض، وبنسب كبيرة».

منتجات الذهب

وأشار، في تصريحات صحافية، إلى أن «مبيعات وصادرات وإعادة التصدير لمنتجات الذهب من الدولة، خلال العام الماضي، بلغت ما يصل إلى 240 طناً، شاملة منتجات إعادة التصدير، فيما بلغت نسب الصناعة المحلية من تلك الصادرات ما يشكل 17%»، لافتاً إلى أن «صادرات منتجات الذهب سجلت نمواً العام الماضي بلغت نسبته 10%، بدعم عودة الربط لرحلات الطيران مع مختلف دول العالم، ونمو الطلب في الأسواق العالمية».

وأوضح عبدالله أن «صادرات الدولة من منتجات الذهب، من المتوقع أن تحافظ خلال العام الجاري على مستويات نمو مماثلة للعام الماضي، وذلك وفقاً للمؤشرات الأولية خلال الربع الأول من عام 2022»، لافتاً إلى أن «اتفاقية الشراكة التي وقعتها الدولة أخيراً مع الهند، ودراسة اتفاقية مماثلة مع دول أخرى، سيدعم نمو صادرات الدولة من منتجات المشغولات الذهبية، ويعزز مركز الدولة الإقليمي في إعادة التصدير وتجارة منتجات الذهب».

نمو الطلب

وقال عبدالله، إن «أسعار الذهب عالمياً من المتوقع، وفقاً لمؤشرات التقارير الفنية المختصة، أن تراوح بين 1850 و1950 دولاراً للأونصة، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما من المتوقع أن تستمر وتيرة نمو الطلب على مبيعات مشغولات الذهب وبنسب مستقرة مماثلة للعام الماضي».

وأشار إلى أن «نسبة تراوح بين 20% و40% من مخزون الذهب في العالم تمر عبر دبي كل عام، وذلك مع تميز الإمارة بموقعها الجغرافي المهم، وتوافر مقومات جعلت من دبي مركزاً مهماً لتجارة وإعادة تصدير منتجات الذهب، لاسيما مع توافر خزائن الذهب ومرافق صنع المجوهرات»، لافتاً إلى أن «هناك أكثر من 800 تاجر حالياً يمارسون تجارتهم في أسواق الذهب في دبي، فيما يتوافر ما يراوح بين 40 و50 طناً من الذهب في الأسواق المحلية، إما في واجهة متاجر البيع بالتجزئة أو في متاجر البيع بالجملة».

وأضاف أن «الذهب يمثل نسبة 20% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات، فيما يقدر عدد العاملين في قطاع المعادن الثمينة والماس والمجوهرات بما يقرب من 65 ألف شخص في الدولة»، لافتاً إلى أن «الإمارات تعتبر بمثابة مركز إقليمي متميز في عمليات توريد المجوهرات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news