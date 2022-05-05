10 حالات يتحمل فيها المؤمن له تكاليف حادث سيارته رغم «التأمين الشامل»

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

أفاد المصرف المركزي بأن هناك 10 حالات يتحمل فيها المؤمن له كل التكاليف المترتبة على الحوادث المرورية التي تقع، ولو كان لديه تأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، أو ما يعرف بـ«التأمين الشامل».

وبيّن «المركزي»، في الفصل الخامس من وثيقة التأمين الموحدة، بعد أن أدخل عليها تعديلات أخيراً، أن شركة التأمين يمكنها الرجوع على المؤمن له بقيمة ما قد تكون أدته من تعويض في الحالات التالية:

1- إذا ثبت أن التأمين قد عُقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو تحديد قسط التأمين.

2- إذا ثبت استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين، أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به، أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها، أو كانت حمولتها غير «محزومة» بشكل فني محكم، أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به، شريطة أن يثبت أن ذلك هو السبب المباشر في وقوع الحادث.

3- إذا ثبت استعمال المركبة في سباق أو اختبار سرعة في غير الأحوال المصرح بها، شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.

4- إذا ثبت أن هناك مخالفة للقوانين، وانطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.

5- إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة، طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام وثيقة التأمين الموحدة، أو أن يكون الترخيص الممنوح للمؤمن له أو لقائد المركبة، حسب مقتضى الحال، قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور، أو أن رخصة قيادة المركبة كانت منتهية وقت الحادث، ما لم يستطع تجديد الرخصة المنتهية خلال 30 يوماً من تاريخ الحادث. 6- إذا ثبت أن قائد المركبة، سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها، ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية، بسبب وقوعه تحت تأثير المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية المؤثرة على قدرته في السيطرة على المركبة، أو تناول العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر).

7- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة.

8- إذا تسببت المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث، ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على شمولها بالتأمين.

9- إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق، وفقاً لتعريف الطريق في وثيقة التأمين، ولم تكن هناك تغطية إضافية.

10- أما في حال كانت الأضرار التي لحقت بالغير (المتضرر) نتيجة عملية سرقة أو سطو للمركبة المؤمنة، وتوافرت إحدى حالات الرجوع بحق السارق، فيتم الرجوع عليه فقط.

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