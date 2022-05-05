2.2 تيراواط ساعة وفورات الكهرباء في دبي خلال 10 سنوات

المصدر: دبي ■ وام

أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بأن برامج ومبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه التي أطلقتها الهيئة حققت وفورات تراكميّة كبيرة ضمن الفئات المستهدفة بلغت 2.2 تيراواط ساعة من الكهرباء، و5.6 مليارات غالون من المياه بين عامي 2012 و2021، بما يعادل توفير 1.2 مليار درهم، وتقليل 1.1 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، مشيداً بمتعاملي الهيئة من مختلف القطاعات الذين يسهمون في جهود الحفاظ على البيئة، وحماية الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وقال الطاير: «تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وإشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث نطلق سنوياً العديد من المبادرات والبرامج والجوائز للتشجيع على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه من خلال برامج وأنشطة مبتكرة تستهدف جميع قطاعات المستهلكين لتحقيق أهداف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه في دبي لخفض الطلب بنسبة 30% بحلول العام 2030».

وبين عامي 2012 و2021، حقق القطاع التجاري وفراً قدره 1.3 تيراواط ساعة من الكهرباء (بنسبة 11%) و2.5 مليار غالون من المياه (بنسبة 19%)؛ وحققت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وفورات قدرها 355 غيغاواط ساعة من الكهرباء (بنسبة 11%) و957 مليون غالون من المياه (بنسبة 21%). أما المنشآت التعليمية، فقد حققت وفورات قدرها 366 غيغاواط ساعة من الكهرباء (بنسبة 14%)، و1.4 مليار غالون من المياه (بنسبة 21%). وحقق القطاع الصناعي وفورات قدرها 131 غيغاواط ساعة من الكهرباء (بنسبة 13%)، و200 مليون غالون من المياه (بنسبة 29%)، فيما حقق القطاع السكني وفورات قدرها 72 غيغاواط ساعة من الكهرباء (بنسبة 15%) و583 مليون غالون من المياه (بنسبة 25%).

وتعادل الوفورات التي تحققت، استهلاك 211 ألف شقة من الكهرباء، و120 ألف شقة من المياه سنوياً.

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