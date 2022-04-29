منافذ بيع تطرح تخفيضات بنسب تصل إلى 75% بمناسبة عيد الفطر

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

طرحت منافذ لتجارة التجزئة، أخيراً، في أسواق دبي والشارقة مبادرات تشمل تخفيضات بنسب متباينة على سلع غذائية واستهلاكية بمناسبة اقتراب موسم «عيد الفطر».

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية لها، في عدد من المنافذ تراوح نسب التخفيضات بين نحو 11% وحتى 75% على بعض السلع، فيما شملت عروض التخفيضات منتجات غذائية أساسية، مثل الأرز والزيوت، إضافة الى منتجات حلوى وفاكهة وشوكولاتة، فيما تركزت نسب كبيرة للتخفيضات في منتجات للعناية والتجميل، وطرحت منافذ تخفيضات على منتجات للإلكترونيات والملابس.

بدورهم، أفاد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة، بأن عروض التخفيضات، التي تستمر معظمها لنهاية عطلة العيد، رفعت من حدة المنافسة في القطاع، لافتين إلى تزايد معدلات الاقبال على المنافذ أخيراً بنسب تفوق الأسبوعين السابقين.

وتفصيلاً، قال مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو العالمية»، ناندا كومار،إن «(المجموعة) طرحت عبر منافذ بيعها في مختلف أنحاء الدولة، عروض تخفيضات موسعة بمناسبة اقتراب موسم عيد الفطر»، لافتاً إلى أن «التخفيضات تشمل سلعاً غذائية أساسية، مثل الفاكهة والخضراوات، إضافة لمنتجات مثل الأرز والزيوت ومنتجات للحلوى والشوكولاتة وسلع استهلاكية مختلفة، وبنسب تخفيضات تصل حتى 35%».

وأضاف أن «(المجموعة) طرحت أيضاً مبادرة تخفيضات على منتجات الملابس والأجهزة الإلكترونية بنسب تصل حتى 50% ضمن حملة تخفيضات (عيد الفطر)، والتي تستمر حتى نهاية موسم العيد».

وأشار كومار إلى أن «الأسواق تشهد حالياً مظاهر تنافسية لافتة بين منافذ تجارة التجزئة في طرح عروض التخفيضات المختلفة بمناسبة عيد الفطر».

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لمراكز «مجموعة أسواق»، التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، أن «(المجموعة) طرحت ضمن منافذ البيع التابعة لها تخفيضات بنسب تتجاوز 30% على عدد من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بمناسبة اقتراب موسم عيد الفطر». وأضاف أنه «بالرغم من أن المجموعة طرحت عروض تخفيضات العيد بشكل مبكر، منذ نحو سبعة أيام، إلا أن المنافذ تشهد معدلات اقبال متزايدة لشراء مستلزمات العيد»، مبيناً أن «المجموعة جعلت عروض التخفيضات ممتدة حتى نهاية عطلة العيد، لإتاحة المزيد من الفرص للتسوق على أوقات مختلفة، وعدم التكدس في أوقات معينة في المنافذ».

وأشار الخشابي، إلى أن «المجموعة أتاحت ضمن مبادرات تخفيضات العيد، عروضاً تمنح المتسوقين بقيمة 200 درهم، الفرصة للحصول على قسيمة مشتريات مجانية عند كل عملية شراء».

من جهته، قال مدير العلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «(التعاونية) طرحت حملة تخفيضات بمناسبة عيد الفطر تشمل نحو 800 منتج وبتخفيضات تصل إلى 40%»، لافتاً إلى أن «التعاونية طرحت للمرة الأولى أيضاً، ضمن تنزيلات العيد، عرضاً خاصاً لمتعاملي بطاقة الولاء للمشتركين في تطبيق (تعاونيتي) يمنحهم تخفيضاً إضافياً تصل نسبته إلى 20% بجانب التخفيضات العامة المطروحة».

وأضاف: «الفترة الحالية تشهد حالياً مظاهر تنافسية بين مختلف منافذ تجارة التجزئة حول طرح مبادرات التخفيضات قبيل وخلال موسم عيد الفطر لاستقطاب المستهلكين»، لافتاً إلى أن «معظم عروض التخفيضات تتركز في المنتجات الغذائية والأجهزة الإلكترونية الصغيرة».

موسم عيد الفطر

قال رئيس شركة «البحر للاستشارات»، خبير قطاع تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «موسم عيد الفطر يعد فرصة كبيرة للعديد من منافذ تجارة التجزئة لتنشيط المبيعات، وهو ما رفع من معدلات العروض التخفيضية بين المنافذ، والتي تنعكس إيجاباً على المستهلكين، وتسهم في زيادة المبيعات».

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