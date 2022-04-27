715 مليون درهم صافي أرباح "أبوظبي الإسلامي" خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 18% على أساس سنوي في صافي أرباحه في الربع الأول من عام 2022 والتي بلغت 715 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 608 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2021. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار. وسجلت إيرادات المصرف في الربع الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 6% لتبلغ 1,409 مليون درهم إماراتي مقابل 1,336 مليون درهم إماراتي في العام الذي سبقه، نتيجةً لزيادة الدخل من الأنشطة غير تمويلية بواقع 12% على أساس سنوي ليبلغ 620 مليون درهم إماراتي، ونمو الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 1% إلى 789 مليون درهم إماراتي على الرغم من انخفاض معدلات الأرباح.

وساهم التطبيق الناجح لعمليات ضبط التكاليف والاستثمار المستمر في المبادرات الرقمية في انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ 577 مليون درهم إماراتي، ما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 3.4 نقطة مئوية ليسجل 40.9%. وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 15% على أساس سنوي لتبلغ 113 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام بالمقارنة مع العام السابق الذي تأثر بتداعيات أزمة كوفيد-19. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 9.2 نقطة مئوية لتبلغ 121.1%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6% بالمقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 139 مليار درهم إماراتي نتيجة لنمو إجمالي التمويل بنسبة 9%، وزيادة السيولة وزيادة 18% في الاستثمارات. وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي لتبلغ 111 مليار درهم إماراتي بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الاستثمارية قصيرة الأمد. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.7% ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18.1%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 86.6% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 16.0%.



وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: "جاءت نتائجنا المالية في الربع الأول من عام 2022 مشجعة للغاية، حيث نواصل تقديم أداء تشغيلي قوي في جميع مجالات أعمالنا. فقد حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نموًا قويًا على أساس سنوي مدعومًا بالزيادات الإيجابية في أصولنا وإيراداتنا وصافي أرباحنا مع الحفاظ أيضًا على معدلات نمو ثابت في الميزانية العمومية والسيولة ونسب رأس المال. كما يعكس أداؤنا زخمًا قويًا على مستوى كل أعمالنا الأساسية، والتحسن الملحوظ في البيئة الاقتصادية، ويأتي نتيجة لمراجعتنا التي أجريناها على استراتجيتنا لدفع معدلات النمو وإعداد المصرف اللمستقبل. وقد تمكن مصرف أبوظبي الإسلامي من تحقيق تقدم ملموس على ضوء مبادراتنا الإستراتيجية لدفع نمو الأعمال، حيث واصلنا تسريع الاستثمارات في المنتجات والخدمات والتقنيات. وقد أثبتت أولوياتنا الاستراتيجية المحدثة التي وضعناها في عام 2021 صحتها. وما يزال طموحنا في تحقيق عائد بنسبة 20 %على حقوق المساهمين ثابتًا، ونعمل على تسريع وتيرة ذلك".

وأضاف: "من خلال مجلس إدارتنا المنتخب حديثًا والذي يضم قادة بارزين في مجالات الأعمال والاستراتيجيات وقطاع الخدمات المالية والمصرفية، فإن رؤيتنا بأن نكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكارًا في العالم تسير على الطريق الصحيح، حيث نعمل على تبني أفكار مبتكرة لإيجاد القيمة لجميع المساهمين لدينا وتعزيز مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي كمصرف رائد في قطاع الصيرفة الإسلامية."

واختتم قائلاً: "فيما نتطلع نحو المستقبل، فإننا نعتقد أن تحديات الاقتصاد الكلي العالمي لن تحد من الانتعاش الذي نشهده محلياً، فنحن نرى أن الاقتصاد الإماراتي مستمر في التحسن وعلى ثقة من قوة مركزنا، بفضل استراتيجيتنا للنمو متعددة الجوانب، الرامية إلى تحقيق نتائج قوية في المستقبل وتحقيق أهدافنا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news