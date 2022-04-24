تتضمن إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي.. مكتوم بن محمد يعتمد الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي بدبي، الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي والتي تتضمن إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي ودوائر متخصصة للملكية الفكرية ومنظومة جديدة لتسجيل الوصايا عن بعد ومركزا لايداع الوصايا في الدولة وإطلاق محاكم افتراضية شاملة وأنظمة جديدة للاستشارات والتصديق والتوثيق.

وأكد سموه عبر حسابه على شبكة “تويتر” أن المبادئ الثمانية التي وضعها لدبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنص على أن العدل دولة وقوة وعزة وضمان واستقرار وازدهار وأن لا أحد فوق القانون في دبي، مضيفاً: هذا منهجنا في كافة محاكمنا في دبي.. ونجدد خططنا باستمرار لتحقيق عدالة سريعة وناجزة وكاملة للجميع

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