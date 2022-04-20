خبيران: 10 بنود يمكن الاستغناء عنها في ميزانية الأسرة

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

حدّد خبيران ماليان 10 بنود يمكن الاستغناء عنها في ميزانية الأسرة لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك، لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم. وأكدا، لـ«الإمارات اليوم»، أن موجة ارتفاع الأسعار عالمية، ومستويات التضخم مرشحة للزيادة، في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط.

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي، حماد عبدالله، إن «هناك بنوداً للإنفاق يمكن للفرد مراجعتها والاستغناء عنها فوراً، وسيرى فارقاً في ميزانيته الشهرية، مثل تجنب شراء الكماليات، وترشيد استخدام المياه والكهرباء والهاتف المحمول، ووقف الهدر في المواد الغذائية، والابتعاد عن العروض غير الصحية أو غير المفيدة، إضافة إلى تخفيض استهلاك البترول، بالاستغناء عن (المشاوير) غير الضرورية أو التي يمكن الوصول إليها ببدائل رخيصة».

وتابع أن «الحكومة تتبنى حملات توعية وترشيد متنوعة، حتى قبل ارتفاع الأسعار أخيراً، وتحديداً منذ الأزمة المالية العالمية، حيث حثت الأفراد على الادخار والبعد عن الإسراف أو الاقتراض لشراء سلع كمالية أو للسفر وغيره أو العيش بطريقة تفوق مستوى الدخل». من جانبه، قال الخبير المالي، محمد حلمي، إنه «يمكن للأسرة أن تقوم بعمل تقييم للسلع التي يتم استهلاكها شهرياً، وتصنيفها ما بين ضروري وغير ضروري وترفيهي والتركيز على السلع الضرورية مع البحث عن بدائل أو منافذ بيع أرخص إذا كان السعر مرتفعاً»، مضيفاً أنه «يمكن أيضاً للأسر عمل مقارنة بين جودة المنتج وسعره، بما يضمن البعد عن شراء الماركات المبالغ في سعرها، وكذلك رصد المحال التي تقوم بعمل تخفيضات والشراء منها طالما لا يخل بجودة المنتج».

وتابع: «هناك بنود أخرى يمكن الاستغناء عنها مثل العادات اليومية من ذهاب للمقاهي أو تناول الطعام خارج المنزل أو شراء الوجبات الجاهزة». وقال حلمي: «يمكن أيضاً تخصيص مبلغ شهري ثابت، ولو بسيط للادخار أو الاستثمار، بجانب محاولة زيادة الدخل عن طريق تخصيص وقت محدد للعمل على الإنترنت في مجال التخصص الذي يجيده الفرد».

البنود الـ 10

1- تقليل عدد مرات الأكل في المطاعم أو وقفها، إن لزم الأمر.

2- خفض عدد مرات الذهاب للمقاهي.

3- تجنب شراء الأشياء غير الضرورية، والتركيز على السلع الغذائية

الأساسية والصحية، والابتعاد عن العروض غير المفيدة.

4- توعية أفراد الأسرة بأهمية ترشيد النفقات بأنواعها، وادخار وفورات للترشيد.

5- الابتعاد عن شراء الماركات مرتفعة الثمن، والبحث عن المنافذ التي تقدم عروضاً وتخفيضات جيدة.

6- تجنب العيش في مستوى يفوق الدخل، أو الاقتراض لشراء الكماليات أو للسفر.

7- عدم الإسراف في استخدام المياه والكهرباء والهاتف المحمول، وتجنب الهدر في المواد الغذائية.

8- تقليل استخدام البترول.

9- تخصيص مبلغ ثابت للادخار شهرياً، ولو كان بسيطاً.

10- البحث عن مصدر إضافي للدخل، ربما عن طريق تخصيص وقت محدد للعمل على الإنترنت في مجال التخصص الذي يجيده الفرد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news