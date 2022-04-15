«أو إيه جي»: 1.1 مليون مقعد في مطارات الدولة الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قالت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن شركات الطيران العاملة في مطارات الإمارات ستشغّل نحو مليون و106 آلاف مقعد خلال الأسبوع الذي بدأ من 12 أبريل الجاري، مقابل مليون و113 ألف مقعد في الأسبوع السابق عليه.

السعة المقعدية

ووفقاً لبيانات المؤسسة، فقد سجلت السعة المقعدية نمواً بنسبة 612% في الأسبوع الجاري، مقارنة مع الأسبوع ذاته من عام 2020، مشيرة إلى أن السعة الحالية لاتزال تقل بنسبة 23% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال تلك الفترة.

الشرق الأوسط

وذكرت «أو إيه جي» أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو 3.88 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو تصل إلى 0.4% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من 28% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

السوق العالمية

عالمياً، كشفت «أو إيه جي» أن السعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع الجاري، وصلت إلى 85.2 مليون مقعد، مقارنة مع 83.9 مليون مقعد في الأسبوع السابق.

وأوضحت أن شركات الطيران ستشغل 1.5 مليون مقعد إضافي الأسبوع الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذا النمو يتركز في السوق الأميركية، فضلاً عن أسواق في منطقة جنوب آسيا، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط وإفريقيا.

تحديات عالمية

ولفتت «أو إيه جي» إلى أن الأسبوع الماضي كان مليئاً بالتحديات في أوروبا، مع نقص الموظفين في شركات طيران ومطارات، بينما لاتزال استراتيجية «صفر كوفيد» في الصين تفرض حظراً منزلياً على ملايين الأشخاص.

إلغاء مقاعد

وأشارت المؤسسة إلى أن شركات الطيران أزالت نحو 14.6 مليون مقعد للأسابيع المتبقية من أبريل الجاري، وذلك في الأيام السبعة الماضية، العديد منها في أوروبا وشمال شرق آسيا، مشيرة إلى أنه ومع ذلك، فقد أضافت الناقلات الجوية المزيد من المقاعد لشهري يونيو ويوليو المقبلين.

وأكدت أن التعافي في قدرات شركات الطيران، على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، كان «مفاجئاً»، وأن الناقلات الجوية والمطارات بذلت كل ما في وسعها للاستجابة للزيادات في الطلب، في ظل ظروف صعبة.

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