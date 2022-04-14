المعهد الدولي للأحجار الكريمة يتيح الدفع ببطاقات «نول»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن المعهد الدولي للأحجار الكريمة، المتخصص عالمياً في تصنيف وتحديد جودة الأحجار الكريمة والمجوهرات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع بطاقات «نول»، يتم بموجبها قبول البطاقات من المتعاملين.

وأفاد بيان للمعهد بأنه يمكن لحاملي بطاقات «نول» الذهبية والفضية والزرقاء، زيارة مقر المعهد الدولي للأحجار الكريمة في «برج الماس» بدبي، للاستفادة من مجموعة كبيرة من الخدمات، بما في ذلك شهادة تصديق الماس والأحجار الكريمة.

وتقدم تلك الشراكة للمتعاملين، خياراً بديلاً للنقد وبطاقات الائتمان، إذ يمكنهم الدفع بسهولة باستخدام بطاقات المترو الخاصة بهم عند مكتب الخروج، ما يمكنهم من الانتقال إلى خدمات دفع غير نقدية بنسبة 100%.

وأضاف المعهد الدولي للأحجار الكريمة، أن هذه الخطوة تؤكد التزامه بتبني الابتكار الرقمي، وتعزيز تركيز المعهد المتمحور حول المتعاملين وتوفير حلول أكثر راحة لهم.



وقال المدير العام للمعهد الدولي للأحجار الكريمة، الشرق الأوسط، شوناك شاستري، إن المعهد يبحث باستمرار عن طرق مبتكرة لتوفير الراحة للمتعاملين، لافتاً إلى أن خدمة الدفع ببطاقة «نول» إضافة أخرى تعزز النظام البيئي لدى المعهد.



يشار إلى أن المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI) يضم 18 مختبراً منتشراً في جميع مراكز الألماس والمجوهرات الرئيسية حول العالم، إضافة إلى ثماني مرافق تعليمية.

وعلى مدار 45 عاماً، قدم المعهد لبائعي المجوهرات بالتجزئة والمستهلكين، مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تقارير تصنيف الألماس المستقلة، وتقارير الأحجار الملونة، وتقارير تحديد هوية الأحجار وتقييمها، وتصديق قطع الألماس، وإثبات المنشأ، وخدمات النقش بالليزر، إضافة إلى إصدار شهادات المجوهرات التقليدية.

ويتواجد في الشرق الأوسط، منذ عام 2001، مع أول مكتب في دولة الإمارات.

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