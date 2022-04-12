شبكة «إمباور» تنمو 33.2% إلى 369 كيلومتراً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عن تجاوز إجمالي طول شبكتها من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي إلى أكثر من 369 كيلومتراً، بنمو جاوز 33.2%، وذلك خلال الأعوام 2018-2021.

وأوضحت الشركة في بيان أن الطول الجديد للشبكة التي تمتلكها «إمباور»، في الوقت الراهن، يعادل 446 مرة طول «برج خليفة»، الأعلى في العالم.

وأرجعت المؤسسة التوسع في شبكة أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق، إلى دخول مشروعات جديدة في محفظة مشروعاتها خلال عام 2021، أبرزها: «مرسى العرب»، وتوسعات مدينة دبي الطبية، ومجمع دبي لاند السكني، وشبكة الخليج التجاري، وشبكة مركز دبي المالي العالمي لنقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق لمشروع «وصل 1»، وغيرها من مشروعات ضخمة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «توسعات المؤسسة في شبكاتها لنقل طاقة تبريد المناطق، يأتي في سياق الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة من جهة، فضلاً عن كونها ترجمة لحقيقة جهود (إمباور) في تطوير بنية تحتية تتلاءم مع تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة في دبي».

ولفت إلى ارتفاع التوسعات العمرانية المتواصلة التي تشهدها دبي، مؤكداً في الوقت نفسه أن عمليات توسيع الشبكة، تتم باستخدام أحدث التقنيات التي تساعد في عملية التوصيل دون انقطاع الخدمة عن المتعاملين.

وتابع: «نحرص دائما في (إمباور) على تطوير البنية التحتية، واستخدام أحدث التكنولوجيا في ذلك، لتحقيق أقصى استفادة من خدمات تبريد المناطق الموافقة لأحدث المعايير الدولية».

وأشار الى أن من بين الاستراتيجيات الداعمة لهذا التوجه، التي أسهمت في تنفيذها «إمباور»، استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة المحلي الإجمالي إلى 50%، والخطة الوطنية لتغيّر المناخ 2017-2050، والمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة».

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