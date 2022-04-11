«الصير مارين» تبدأ بناء أول سفنها من ناقلات الغاز المسال العملاقة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين»، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن بدء الأعمال الإنشائية لأول سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة «لاكي غاز».



زيادة متوقعة

وأفادت «الصير مارين» في بيان، بأنها أبرمت العام الماضي شراكة مع شركة «بي جي إن إنترناشيونال» المتخصصة في مجال الطاقة والتجارة والتخزين والنقل، لإنشاء مشروع مشترك تحت اسم «ايه بي جي سي دي إم سي سي»، واتفقت الشركتان على تكليف «شركة هيونداي للصناعات الثقيلة» الكورية الجنوبية، ببناء سفينتين جديدتين من ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة.



وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استعداداً للزيادة المتوقعة في الطلب على ناقلات غاز البترول المسال العملاقة، في ظل نمو صادرات الغاز المسال بين مناطق عدة حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، آسيا، غرب إفريقيا، أوروبا، والولايات المتحدة.



ناقلتان جديدتان

ووفقاً للبيان، تمثل «لاكي غاز» أول سفن «الصير مارين» من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة، والتي من المتوقع تسليمها بحلول مارس من عام 2023، كما من المنتظر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للسفينة الثانية «نورث غاز» في مايو من عام 2022، وتسليمها بحلول يونيو 2023.

وتبلغ سعة كل سفينة منهما 86 ألف متر مكعب، وستُجهّز الناقلتان الجديدتان بمحركات دفع وتوجيه تعمل بوقود غاز البترول المُسال، ما يعزز التزامهما بحماية البيئة وخفض بصمتهما من الانبعاثات الكربونية.



شركة متطورة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الصير مارين»، جاي نيفينز، إن بدء العمل في إنشاء أول ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة، خطوة مهمة بالنسبة للشركة وشريكها «بي جي إن إنترناشيونال»، إذ أنها تأتي تأكيداً على التزامنا بمبادرات خفض الانبعاثات الكربونية العالمية ضمن مساعينا الحثيثة لأن نصبح شركة شحن متطورة ورائدة على مستوى العالم.



وتستهدف «الصير مارين» زيادة أسطولها إلى 20 سفينة، وتدرس بشكل مستمر إمكانات التوسع في ناقلات منتجات وناقلات غاز وناقلات البضائع السائبة، مع خطط قريبة المدى لتعزيز أسطولها بالحصول على 10 إلى 15 سفينة خلال عام 2022.

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