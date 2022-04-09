سوق دبي الحرة تقدم 5 ملايين درهم لمبادرة "المليار وجبة"

المصدر: دبي - وام

أعلنت سوق دبي الحرة عن مساهمتها بمبلغ خمسة ملايين درهم، في مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة.

وتقدم مبادرة "المليار وجبة" التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية نهجاً مستداماً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني المنطلق من دولة الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم لإغاثة الأقل حظاً ومن يعانون تحت وطأة أزمات عالمية ملحّة كتحدي الجوع وسوء التغذية، بما يدعم تحقيق نقلة نوعية في تحسين مجالات العون الإغاثي.

وتدعم مساهمة سوق دبي الحرة في مبادرة المليار وجبة التبرعات المتواصلة من مختلف مكونات قطاع الأعمال والفعاليات الاقتصادية في جهود المبادرة لتوفير المواد الغذائية الأساسية للأقل حظاً حول العالم تجسيداً لمعاني شهر الخير والعطاء وتكريساً لمعاني التضامن الإنساني من دولة الإمارات مع المحتاجين حيثما كانوا.

وقال كولم ماكلوغلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة: "نتشرف بدعم مبادرة المليار وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تواصل تنمية العمل الخيري عاماً بعد آخر، بما يجسد قيم دولة الإمارات بجعل العمل الإنساني والإغاثي أولويات فيها".

وأضاف أنه منذ تأسيس سوق دبي الحرة في أكتوبر 2004، نشارك في المشاريع الهادفة للعديد من المؤسسات الخيرية المحلية والدولية، وهذه المبادرة النوعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمثل فرصة استثنائية لسوق دبي الحرة للمساهمة ورد الجميل للمجتمع والقيادة الرشيدة التي تلهم وتحفز الجميع على مساندة المحتاجين.

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم .. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات".. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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