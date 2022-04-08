نظام يحمي من يُبلغون عن مخالفات في شركاتهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية، نظامها التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات.

وأفادت، في بيان، بأن النظام هو الأول من نوعه الذي يطرح في دولة الإمارات من قبل جهة منظمة للخدمات المالية، موضحة أنه سيطبق على جميع الكيانات الخاضعة لتنظيم السلطة، والعاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي.

ويوفر النظام، الحماية القانونية المعززة للأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن سوء التصرفات داخلياً ضمن الكيانات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية أو خارجها إلى مدقق حساباتهم، أو سلطة دبي للخدمات المالية، أو سلطات إنفاذ القانون.

ويهدف النظام أيضاً إلى تحسين ثقافة الإبلاغ في هذه الكيانات، من خلال تعزيز الشفافية حول كيفية تعاملهم مع المخاوف التنظيمية وتقييمها، وعند الاقتضاء، تصعيد تلك المخاوف للجهات ذات الصلة.

وشددت «دبي للخدمات المالية» على أنه يتوجب على الكيان الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، وضع تدابير لحماية هوية المبلغين عن المخالفات، وحمايتهم من التعرض إلى أي عواقب ضارة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، كريستوفر كالابيا: «يلعب المبلغون عن المخالفات دوراً رئيساً في تحسين قدرة الشركات على اكتشاف وتحديد وتصعيد القضايا المتعلقة بسوء التصرفات»، لافتاً إلى أن السياسات والإجراءات المطلوبة تسهم بشكل كبير في التشجيع والحث على المزيد من الإفصاحات.

وأضاف: «نتوقع من جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم أن تكون مستعدة لمناقشة وإثبات تطبيق سياساتها وإجراءاتها عند التعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية».

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