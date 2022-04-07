«اقتصادية أبوظبي»: إصدار 25,42 ألف رخصة جديدة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن نتائج تقرير النشاط التجاري الصادر عن «مركز أبوظبي للأعمال» للعام 2021.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25 ألفاً و427 رخصة، بنمو نسبته 21.5% مقارنة بـ20 ألفاً و925 رخصة في العام 2020.

وارتفع عدد الرخص الاقتصادية المجددة خلال العام الماضي إلى 83 ألفاً و484 رخصة مجددة بنمو نسبته 15.8% مقارنة بـ72 ألفاً و70 رخصة مجددة في العام 2020، ما يعكس استمرارية الانتعاش في فترة ما بعد الجائحة، والنمو والثقة في قطاع الأعمال بإمارة أبوظبي.

نهج استباقي

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن النهج الاستباقي الذي اتبعته أبوظبي في التعامل مع تداعيات جائحة «كوفيدـ19»، وتعزيز أساسات الاقتصاد بحكمة، أدى إلى تمكين الإمارة من مواصلة النمو والتنويع الاقتصادي.

وأكد أن المشهد الاقتصادي يعكس الجهود المبذولة لتوفير فرص مغرية للمستثمرين، بفضل البنية التحتية الرقمية والمتطورة.

وأضاف: «تسهم المبادرات مثل (رحلة المستثمر) التي شهدت خفض متطلبات ترخيص الأعمال بنسبة 71%، بالتعاون مع 26 جهة حكومة اتحادية ومحلية، وخفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص التجارية بنسبة تزيد عن 90%، في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال. كذلك، لدينا منظومة متكاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وضعناها لتمكين الأعمال للاستفادة منها، وتحقيق الازدهار».

أنواع الرخص

وبحسب تقرير حركة النشاط التجاري لعام 2021، فقد بلغ عدد الرخص في المجال التجاري 24,077 بنسبة 94.7% من إجمالي الرخص الجديدة البالغ عددها 25,427 رخصة، كما بلغت نسبة نمو هذه الرخص 21.4% مقارنةً بالرخص في المجال التجاري الصادرة في العام 2020 والتي بلغت 19,839 رخصة.

وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 711 رخصة بنسبة نمو 35.7% مقارنة بـ524 رخصة حرفية في العام 2020، في ما سجلت الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 64 رخصة مقارنة بـ70 رخصة في العام 2020.

وبلغ عدد الرخص السياحية 126 رخصة بنمو نسبته 41.6% مقارنة مع 89 رخصة في العام 2020، والرخص الصناعية 206 رخص بنمو نسبته 14.4% مقارنة بـ 180 رخصة صناعية في العام 2020.

وسجلت الرخص المهنية 243 رخصة بنمو نسبته 9% مقارنة بـ223 رخصة في العام 2020.

«تاجر أبوظبي»

بدورها، بلغ عدد رخص «تاجر أبوظبي» الجديدة 7106 رخصة في العام الماضي مقارنة بـ7087 رخصة في العام 2020، في ما بلغ عدد الرخص الفورية الجديدة 2653 رخصة مقارنة بـ2159 رخصة فورية في العام 2020.

المستثمر الأجنبي

وارتفع عدد رخص المستثمر الأجنبي من ست رخص فقط في العام 2020 إلى 273 رخصة في عام 2021، كما ارتفع عدد رخص المهن الحرة إلى 1749 مقارنة بـ279 رخصة في العام 2020.

وبلغ عدد الرخص الافتراضية، التي تم إطلاقها في الربع الأخير من العام 2021، وتتيح للمستثمر الأجنبي غير المقيم بدولة الإمارات، الحصول على ترخيص اقتصادي لممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي 11 رخصة.

نمو مدروس

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للإعمال، محمد منيف المنصوري: «نشهد نمواً مدروساً وتدريجياً للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة، ما يعكس الجهود المبذولة لقيادة اقتصاد إمارة أبوظبي في الفترة المقبلة من التطور».

وأضاف: «يعد قيام (اقتصادية أبوظبي) بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال خلال العام الماضي، هدفاً مهماً وأساسياً لأصحاب الأعمال، وسنواصل في المحافظة على هذه المنظومة وترسيخها لتوفير المزيد من الفوائد للمستثمرين المحليين والدوليين».



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