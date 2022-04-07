«الاقتصاد» تُصدر قراراً بإشهار الجمعية التعاونية للصناعات الغذائية

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أصدرت وزارة الاقتصاد القرار الوزاري رقم «3/36» لسنة 2022 بإشهار «الجمعية التعاونية الاستهلاكية للصناعات الغذائية الإماراتية»، رسمياً، ومقرها دبي، ومنطقة عملها دولة الإمارات، على أن تتم مباشرة العمل بعد انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم خلالها مناقشة وإقرار جميع المصروفات التي أنفقتها اللجنة التأسيسية المؤقتة لأغراض إشهار الجمعية، وتعيين مدققي الحسابات للعام المالي 2022، وتحديد أتعابهم، فضلاً عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط للدورة الأولى، ومدتها ثلاث سنوات.

وقال رئيس الهيئة التأسيسية، جاسم البستكي، إنه ستتم مباشرة تجهيزات انعقاد الجمعية العمومية، بإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني لحضور المساهمين، وأعضاء وزارة الاقتصاد، والمكتتبين، ليتم عرض النفقات ومصروفات الجمعية، ونتائج التدقيق خلال الفترة الماضية، وانتخاب مجلس الإدارة من المؤسسين الرئيسين، واعتماد الخطة الرئيسة، والتنفيذية لأول جمعية لصناعة الأغذية الإماراتية على مستوى الدولة.

وأضاف: «سيتم خلال الاجتماع مراجعة اعتماد تخصيص الأسهم بالقيمة المكتتب بها بالكامل لكل فرد مكتتب، والترحيب بالقرار الوزاري الخاص بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية، بهدف تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات، ورفع تنافسيته، حيث شهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على شراء الأسهم، باعتباره يمثل مستقبلاً جيداً للمستثمرين المواطنين».

ولفت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع كذلك عرض إحصاءات الاكتتاب، وعدد الأسر المكتتبة، ونسبة كل إمارة، مبيناً أن عدد المكتتبين بلغ 600 مكتتب، منهم 223 امرأة من مختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن الغرض الأساسي من الجمعية هو إنشاء برنامج طويل الأمد، هدفه مضاعفة دخل المواطنين، وتحسين جودة بعض الخدمات، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة.

ودعا البستكي، المساهمين والمكتتبين، إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية، لما فيه من توضيح وشفافية لجدول الخطة المقبلة.

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