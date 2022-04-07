مكتوم بن محمد: قوة الإقبال المحلي والعالمي على أسهم «ديوا» تعكس متانة اقتصاد دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات بدبي، أن «الثقة العالمية باكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي، تعكس الثقة الكبيرة بالمنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دبي، وبمؤسساتها الكبرى، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي».

جاء ذلك بمناسبة اكتمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح بالأمس، لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وتحديد سعر الطرح النهائي ضمن طرحها العام الأولي عند 2.48 درهم للسهم الواحد، حيث وصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» لأرقام قياسية عالمية، بلغت 315 مليار درهم، مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية، وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم.

اقتصاد متنوع

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأكثر نشاطاً وتنوعاً وتميزاً، نحصدها الآن ثقة عالمية، ونمواً مستداماً في قطاعاتنا كافة». وأضاف سموه أن «الإقبال الكبير على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، يعد دليلاً على قوة اقتصاد دبي، الذي يقف على ركائز راسخة، ويعتمد على قاعدة اقتصادية متنوعة».

وقال سموه: «قوة الإقبال المحلي والإقليمي والعالمي على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي، يعكس متانة اقتصادنا، وقوة مؤسساتنا».

وأوضح سموه أن «الرؤية التطويرية الشاملة التي تتبناها اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية والبورصات، تهدف إلى ترسيخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي، كواحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر إطلاق العديد من عمليات الإدراج لمجموعة من الشركات الحكومية في قطاعات واعدة».

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «حجم التنوع من المستثمرين في اكتتاب (ديوا) من شرق العالم وغربه، من مستثمرين أفراد، ومن صناديق استثمارية، هو تصويت ثقة، وهدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا».

وأكد سموه أن «هيئة كهرباء ومياه دبي، تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، كما أنها مساهم أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة»، مشيراً سموه إلى أن «الطرح العام الأولي للشركة، يسهم في دعم سوق دبي المالي بشكل كبير، ويشكل حافزاً أمام المزيد من الشركات المحلية والإقليمية العالمية الراغبة في الإدراج في السوق».

نجاح الاكتتاب

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «نجاح اكتتاب (ديوا) في استقطاب طلبات اكتتاب بقيمة 315 مليار درهم، عبر مشاركة أغلب الصناديق السيادية والخاصة العالمية، ومشاركة 65 ألفاً من المستثمرين الأفراد، ما جعله ثاني أكبر إدراج في تاريخ المنطقة، هو تصويت ثقة عالمي على اقتصادنا، ونقطة تحول إيجابية في أسواقنا المالية».

وأضاف سموه: «رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأنشط نحصدها الآن ثقة عالمية بمؤسساتنا، الاكتتاب العام في (ديوا) هو أكبر طرح عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا منذ بداية 2022، بتسعة مليارات سهم، بقيمة 22.3 مليار درهم، وهدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا، والقادم أفضل».

الطرح العام

وصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى تسعة مليارات سهم، بقيمة 22.3 مليار درهم، تمثل 18% من رأسمال الشركة، حيث تحتفظ حكومة دبي بـ82% من ملكية الشركة. وبلغ التخصيص النهائي لحصة 50% تقريباً من الطرح، للمستثمرين غير الإماراتيين، بما في ذلك 30% تقريباً للمستثمرين الدوليين (باستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين)، ما يعد تصويتاً عالمياً جديداً على الثقة باقتصاد دبي ونموه المستقبلي الواعد.

إقبال استثنائي

من جهته، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحن سعداء بالطلب القوي والإقبال الاستثنائي على أسهم الهيئة من جانب المستثمرين المحليين والدوليين، وفخورون بأن يصبح هذا أكبر اكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ بداية 2022، ويُعد هذا الإقبال شاهداً قوياً على المقومات الفريدة التي تتمتع بها الهيئة، باعتبارها شركة مرافق عالمية رائدة، كما يؤكد مكانة دبي كسوق عالمي جاذب لرؤوس الأموال.

وبينما نمضي قدماً نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها تحقيق استراتيجيتها التي تركز على تحقيق قيمة مستدامة لمصلحة جميع المعنيين، من خلال تلبية الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه في دبي، ودعم جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050».

وبناءً على الإقبال الكبير من جانب المستثمرين، حددت حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، سعر الطرح النهائي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

أسهم الاكتتاب

ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي تسعة مليارات سهم عادي، ما يمثّل 18% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الهيئة، ما سيضمن تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليارات دولار) لمصلحة المساهم البائع عقب التسوية.

ويشمل ذلك الالتزامات من المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين التي تصل إلى قرابة 13.8 مليار درهم (3.8 مليارات دولار). وبعد اكتمال الطرح ستحتفظ حكومة دبي بملكية 82% من رأسمال الهيئة. وعند اكتماله، سيصبح الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ بداية 2022.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد. وبلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار). وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد شهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب، تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.

• «نجاح اكتتاب (ديوا) في استقطاب طلبات اكتتاب بقيمة 315 مليار درهم، عبر مشاركة معظم الصناديق السيادية والخاصة العالمية، جعله ثاني أكبر إدراج في تاريخ المنطقة، وهو تصويت ثقة عالمي على اقتصادنا».

• «اقتصاد دبي يقف على ركائز راسخة، ويعتمد على قاعدة اقتصادية متنوعة».

• «ديوا» ثاني أضخم إدراج في تاريخ الشرق الأوسط بـ9 مليارات سهم، وبقيمة 22.3 مليار درهم.



• القيمة السوقية للهيئة ستبلغ 124 مليار درهم عقب اكتمال عملية الإدراج.



• من المتوقع بدء التداول على أسهم «ديوا» في سوق دبي المالي في 12 أبريل الجاري.



• عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام تمثل 18% من رأس المال، مع احتفاظ حكومة دبي بـ82% من ملكية الشركة.



• حكومة دبي حددت سعر الطرح النهائي بقيمة 2.48 درهم للسهم، بناء على الإقبال الكبير من جانب المستثمرين.



• أكثر من 65 ألفاً عدد الأفراد المستثمرين المشاركين في الطرح.

نائب حاكم دبي:

• «رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأكثر نشاطاً وتنوعاً نحصدها الآن ثقة عالمية، ونمواً مستداماً في قطاعاتنا كافة».

• «هدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوّع اقتصادنا، والقادم أفضل».

سعيد محمد الطاير:

• «الإقبال على الاكتتاب يُعدّ شاهداً قوياً على مقومات الهيئة، ومكانة دبي كسوق عالمي جاذب لرؤوس الأموال».

• «ستواصل (كهرباء دبي) التزامها تلبية الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه، ودعم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة».

بدء التداول

من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في 12 أبريل الجاري، تحت الرمز «DEWA»، والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN) «AED001801011». وعقب اكتمال عملية الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للهيئة 124 مليار درهم، ما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي، من حيث القيمة السوقية.

يشار إلى أنه سيتم إشعار المستثمرين المكتتبين ضمن شريحة الأفراد بنتائج التخصيص النهائي للأسهم عبر الرسائل النصية القصيرة بتاريخ 11 أبريل الجاري.

الطرح الأول

يعدّ الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي، هو الأول من نوعه، وذلك بعد إعلان اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية والبورصات إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات والسياسات، لدعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه، لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

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