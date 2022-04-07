إطلاق خدمة «مايلز أون ذا غو» عبر «أبوظبي الدولي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت «مطارات أبوظبي»، المالك والمشغل للمطارات الخمسة في الإمارة، شراكة مع «برنامج ضيف الاتحاد»، من «شركة الاتحاد للطيران»، بهدف إطلاق خدمة «مايلز أون ذا غو»، للمسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي.

كسب وإنفاق الأميال

وستتيح هذه الشراكة لأعضاء «برنامج ضيف الاتحاد» كسب وإنفاق الأميال عند تسوّقهم في مطار أبوظبي الدولي من المحال التجارية المشاركة.

كما سيُتاح للأعضاء كسب ميل واحد من أميال «ضيف الاتحاد» مقابل كل ثلاثة دراهم ينفقونها لدى 119 منفذ بيع مشاركاً، وتشمل صالات الانتظار، ومتاجر البيع بالتجزئة، ومنافذ بيع المأكولات والمشروبات، إضافة إلى أكثر من 35 علامة تجارية في السوق الحرة.

حلول مبتكرة

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات أبوظبي»، فرانسوا بوريين: «تسعى (مطارات أبوظبي) بصورة مستمرة إلى توطيد علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف توفير تجربة تفوق التوقعات للمسافرين عبر مطاراتنا. كما يسعدنا أن نوسع نطاق تعاوننا مع (الاتحاد للطيران) في مطار أبوظبي الدولي».

مزيد من الخيارات

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في «الاتحاد للطيران»، تيري دالي، إن خدمة «مايلز أون ذا غو» تتيح للمتعاملين مزيداً من الخيارات لكسب الأميال وإنفاقها، ويسعدنا أن نضيف مطار أبوظبي الدولي لتطبيق الهاتف المحمول.

وأضاف: «مع استقبال مطار أبوظبي الدولي لأعداد متزايدة من المسافرين يومياً، فإننا نتطلع إلى مكافأتهم أثناء تسوّقهم أو تناولهم الطعام، على امتداد مجموعة واسعة من المنافذ المعفاة من الرسوم الجمركية».

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