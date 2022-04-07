مذكرة تفاهم لتبنّي الحلول التقنية ضمن قطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقعت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، للتوجّه نحو تبنّي الحلول التقنية والمجتمعية والبيئية ضمن قطاع الطاقة، والاستفادة من الفرص التي توفرها، وذلك عبر الاستثمار في مجال البحث والتطوير.

ويهدف هذا التعاون إلى توثيق أواصر العلاقة بين «أبوظبي للتوزيع» والجامعة، عبر برامج الإعداد والتدريب وتبادل المعرفة والخبرات.

فوائد مشتركة

وأكد المدير العام لشركة أبوظبي للتوزيع، سعيد محمد السويدي، أهمية هذا التعاون قائلاً: «ينطوي التعاون مع الجهات الأكاديمية على كثير من الفوائد المشتركة. لذلك، يسعدنا الإعلان عن التعاون المثمر مع جامعة أبوظبي لتوفير منظومة متكاملة من الفرص والإمكانات المتبادلة».

وأضاف: «يسهم حرصنا الدائم على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير، وتوفير الفرص الاستثنائية للكفاءات الشابة في دفع مسيرة النمو عبر المجالات الرئيسة لقطاعنا، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة في دولة الإمارات، كما نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تطويع ما نملكه من معرفة وخبرات لطرح وإعداد المبادرات المشتركة التي تسهم، على المستوى الاستراتيجي، في تطوير وتطبيق الحلول البيئية الفاعلة ضمن قطاع الطاقة».

الحفاظ على البيئة

من جانبه، قال مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور وقار أحمد، إن «مذكرة التفاهم مع (أبوظبي للتوزيع)، تأتي في إطار رؤيتنا الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، وبناء مجتمع متماسك يطمح فيه الأفراد إلى التقدم والتطوّر باستمرار».

وأضاف: «نتطلع من خلال هذا التعاون إلى إعداد إطار عمل مشترك يهدف إلى تعزيز قدراتنا في مجال الأبحاث البيئية. ولا شكّ في أنّ هذا النوع من الشراكات يمكننا من تقديم مجموعة غنية من فرص التدريب النظري والتطبيقي لطلابنا، بما يسهم في تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح والتقدم في سوق العمل التنافسي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news