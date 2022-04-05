7.8% زيادة الراتب و3.1% زيادة معدل التوظيف بنهاية العام الماضي

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال المصرف المركزي "أن تعزيز الاستثمار الخاص والعام أيضاً انعكس على ارتفاع معدلات التوظيف، الذي زاد بنسبة 3.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2021. كما ارتفع متوسط الراتب بنسبة 7.8%، وفقاً لبيانات نظام حماية الأجور في المصرف المركزي

وأكد "أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارات نما بمعدل 7.8% في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة تخفيف عمليات الإغلاق وتراجع القيود على حركة النقل الدولي والسفر .

وقال في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع 2021 أن نمو الناتج المحلي غير النفطي لعام 2021 ككل وصل إلى 3.8% في حين انكمش إجمالي الناتج النفطي بمعدل 1.4% في العام الماضي. ووصل نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة الماضية إلى 2.3%.

ولفت التقرير إلى أن إنتاج الإمارات من النفط ارتفع بحوالي 9.3% في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي تماشيا مع اتفاق أوبك+ ما اسهم في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي وغن ظل سلبا عند 1.4% في عام 2021.

وتوقع المركزي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% في العام الجاري و3.3% في عام 2023. ورجح ان ينمو الناتج النفطي بنحو 5% هذا العام وبمعدل 3.4% في المقبل، وأن ينمو الناتج غير النفطي بمعدل 3.9% في 2022 و3.3% في العام المقبل.

وقال "أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في احتواء انتشار فيروس كورونا، مما انعكس بالإيجاب على وتيرة التعافي. وفي نهاية الربع الرابع، بلغت نسبة متلقي التطعيم الكامل من السكان المؤهلين 92% بينما حصل 100% منهم على جرعة واحدة على الأقل.

وأشار المصرف المركزي إلى أن معدل التضخم تسارع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2.3% على أساس سنوي في المتوسط مقابل 0.6% في الربع الثالث، وكان ذلك نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول على حد سواء .

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