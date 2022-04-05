«أبوظبي للأوراق المالية» يتجاوز 10 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

تجاوز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 10 آلاف نقطة، للمرة الأولى في تاريخه على الإطلاق، وذلك خلال أولى جلسات شهر رمضان المبارك، بدعم من الأسهم ثقيلة الوزن، مثل «اتصالات» و«أبوظبي الأول» و«ايبيكس للاستثمار».

كما شهد السوق أيضاً صفقات كبيرة على سهم «ايبيكس للاستثمار» (أسمنت رأس الخيمة سابقاً) بقيمة 10.1 مليارات درهم.

ووفقاً لبيانات السوق، تم تنفيذ 19 صفقة على 1.830 مليار سهم من أسهم «ايبيكس للاستثمار»، بما نسبته 52% من أسهم الشركة، ما أسهم في رفع التداولات بنهاية الجلسة إلى 11.7 مليار درهم، حصيلة التعامل على ملياري سهم. وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.4% مع نهاية التعاملات عند مستوى 10071 نقطة.

وفي سوق دبي المالي، تراجع المؤشر العام بنسبة طفيفة بلغت 0.47% عند مستوى 3510 نقاط، بتداولات قيمتها 461 مليون درهم، لعدد 182 مليون سهم. وبحسب بيانات السوق، تم التعامل على 27 سهماً، ارتفعت منها تسعة، وانخفضت 17، فيما ظلت شركة واحدة من دون تغيير.

من جهته، قال الخبير بأسواق المال، جمال عجاج، إنه «تمت صفقات كبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأكثر من 10 مليارات درهم، أسهمت في رفع سعر سهم (ايبيكس)، بجانب زخم كبير شهده سهم (اتصالات)، الذي بلغ 39 درهماً، وهو رقم كبير لم يشهده السوق منذ فترة طويلة، كما شهد سهم بنك أبوظبي الأول ارتفاعاً ملحوظاً».

وأضاف أن هذه الأسهم «ثقيلة الوزن» في المؤشر، ما أدى لرفعه إلى ما فوق مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى، منذ تأسيس السوق، لافتاً إلى أن الأداء جاء بشكل جيد في كلا السوقين، وبتحركات سعرية مشجعة للدخول والاستثمار.

وبيّن عجاج، أن «أحجام التداول في أبوظبي للأوراق المالية أو دبي المالي، تشهد زيادة مطّردة منذ فترة، كما أن هناك سيولة قوية، ونسب ارتفاع سعري كبيرة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يخلق فرصاً استثمارية جيدة للمتعاملين بالأسهم ولراغبي الدخول حالياً».

• التداولات ارتفعت إلى 11.7 مليار درهم، حصيلة التعامل على ملياري سهم.

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