«الاتحاد للقطارات» تعلن عن محطة شحن في مدينة دبي الصناعية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، ومدينة دبي الصناعية، التابعة لـ«مجموعة تيكوم»، عن محطة شحن متطورة، تمتد على مساحة 5.5 ملايين قدم مربعة في مدينة دبي الصناعية.

وستسهم المحطة، التي تعد ثمرة تعاون وثيق بين «الاتحاد للقطارات» و«دبي الصناعية»، خلال الأعوام الماضية، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وتعزيز تنافسية دبي في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والنقل والتجارة والاستثمار على مستوى العالم.

ربط الصناعة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، المهندس شادي ملك، إن المحطة تسهم في تعزيز سلسلة التوريد، وخدمات الشحن اللوجستية.

وأضاف: «ستعمل المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى خمسة ملايين طن، على ربط مراكز الصناعة والإنتاج في الدولة، وفتح ممرات تجارية جديدة، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة التي تحققها الدولة».

دعم الأعمال

من جانبه، قال المدير العام لسلطة دبي للتطوير الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك، إن شبكة السكك الحديدية الوطنية، إضافة نوعية للبنية التحتية المتقدمة في الدولة، ما يرسخ موقعها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والخدمات اللوجستية.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول، إن المحطة ستسهم في دعم نمو شركاء الأعمال، وتوسيع القدرات اللوجستية للإمارة، وجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة ما يرسخ مكانتها عالمياً.

مزايا المحطة

وستمكن المحطة الجديدة مئات الشركات والمصانع الموجودة في مدينة دبي الصناعية والمناطق المحيطة بها، من الوصول إلى ثلثي سكان العالم خلال ثماني ساعات، بفضل الموقع الاستراتيجي للمدينة، وقربها من ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي. كما ستتيح العديد من المزايا لـ780 من شركاء الأعمال في مدينة دبي الصناعية والمناطق المحيطة بها.

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