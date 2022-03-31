تجارة دبي من المواد الغذائية تنمو 11% إلى 57 مليار درهم في 2021

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

سجلت تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية، نمواً بنسبة 11% بقيمة إجمالية تبلغ 57 مليار درهم خلال عام 2021، مقارنة مع 51.4 مليار درهم للقطاع ذاته في عام 2020، وذلك وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن دائرة جمارك دبي.



الصادرات والواردات

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع الصادرات بنسبة 11.3 % إلى 10.8 مليارات درهم في عام 2021 مقارنة مع 9.7 مليارات درهم في عام 2020، وإعادة التصدير بنسبة 10% إلى 7.9 مليارات درهم مقارنة مع 7.2 مليارات درهم، والواردات بنسبة 11 % إلى 38.2 مليار درهم مقارنة مع 34.4 مليار درهم في عام 2020.



الكمية بالأطنان

بدورها، بلغت كمية تجارة دبي من المواد الغذائية خلال العام 2021 نحو 14.1 مليون طن وزعت بواقع 9.9 ملايين طن واردات، وثلاثة ملايين طن صادرات، و1.1 مليون طن إعادة تصدير.



نمو مضاعف

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، إنه «مع اقتراب شهر رمضان المبارك من كل عام، تشهد تجارة الأغذية نمواً مضاعفاً مقارنة مع الأشهر الأخرى، في وفت تعمل فيه (جمارك دبي) بكل طاقتها، وتبذل جهوداً كبيراً في تسهيل العمليات التجارية للأغذية والمشروبات، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الجمركية لتجارة المواد الغذائية، وتعزيز وصولها إلى الأسواق المحلية».

وأضاف: «يتقدم الغذاء إلى المرتبة الأولى في أولويات تيسير حركة التجارة عبر المراكز الجمركية، استعداداً للشهر الفضيل، لتلبية زيادة الإقبال على شراء المنتجات الغذائية، خصوصاً مع عودة نشاط الخيام الرمضانية العام الجاري».



اجراءات ذكية

تابع مصبح: «تعد تجارة المواد الغذائية من أبرز القطاعات المستفيدة من الخدمات والإجراءات الجمركية الذكية التي توفرها الدائرة للتجار والمستثمرين، بحكم طبيعة المواد الغذائية التي تحتاج إلى سرعة التخليص الجمركي، بالتزامن مع استكمال الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الأغذية ومن ثم وصولها إلى المستهلك بأفضل المواصفات»، مؤكداً أن «جمارك دبي» تستثمر بشكل مستمر ومكثف في تطوير خدماتها بأسلوب ذكي، يتسم بالسرعة والكفاءة العالية، وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.



بيانات جمركية

وأوضح أن الأنظمة المتطورة والمبتكرة لـ«جمارك دبي» أنجزت 21.3 مليون بيان جمركي، بنمو نسبته 54.3 % خلال العام 2021، مقارنة مع 13.8 مليون بيان جمركي في العام 2020، ما يعني أن برامج الدائرة التقنية نجحت في إنجاز معدل 58.3 ألف بيان جمركي يومياً خلال العام 2021، وهو رقم ضخم لم يكن ليتحقق دون ابتكار وتطوير أنظمة جمركية ذكية، تسرّع العمليات وتبسط الإجراءات، بما يعود على التجار بالنفع نتيجة خفض الكلفة واختصار الوقت.

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