للمرة الأولى.. احتسِ قهوتك في دبي وادفع بعملتك المشفّرة

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

افتتحت «بيك إن مور» التجارية، العاملة في دبي، أمس، أول مقهى من نوعه، يقبل التعامل بالعملات الرقمية المشفّرة، ومنها «البيتكوين» و«السولانا» وعملة «الشيبا اينو» و«الإيثريوم»، وغيرها من العملات المشفّرة.

وعن فكرة هذا المقهى والدافع وراء إطلاقه، قال المالك لـ«بيك إن مور»، محمد الحمادي، إن «العالم يشهد التحول نحو الدفع بطرق الدفع المختلفة، خصوصاً العملات الرقمية والمشفرة»، مشيراً إلى أن «تدشين هذا المقهى يتسق مع استراتيجية دبي نحو تبنّي هذه الطرق الجديدة في الدفع».

وتتولى شبكة «ميكسين» العالمية للدفع، إدارة منصة الدفع مفتوحة المصدر الخاصة بالمقهى، التي تسمح للمتعاملين بالدفع مقابل مشترياتهم بالعملات المشفّرة.

وتعد شبكة «ميكسين» منصة ويب «لا مركزية» تضمن سرعة وتوسيع «سلسلة الكتل»، وتسمح بإجراء ملايين المعاملات في الثانية، والتأكيد النهائي في أقل من الثانية، ومن دون رسوم.

وقال السفير الدولي لشبكة «ميكسين»، مينغ تشان شو، إن «(ميكسين) تمتلك محفظة مشفّرة لا مركزية متصلة بـ41 سلسلة عامة، وبأصول تتجاوز مليارَي دولار أميركي، كما أنها تجري عمليات تحويل العملة بسرعة فائقة، ولم تفلح أي محاولات لاختراقها على مدار السنوات الأربع الماضية».

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