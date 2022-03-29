كم ستدفع إذا طلبت قطع غيار جديدة عند اصلاح سيارتك القديمة؟

المصدر: أمل المنشاوي: أبو ظبي

هل فكرت يوما كم ستدفع لشركة التأمين إذا تعرضت سيارتك القديمة لحادث وطلبت استخدام قطع غيار جديدة أصلية؟

يقول رئيس قسم حوادث السيارات في شركة البحيرة للتأمين سليمان ظاهر " للإمارات اليوم “أن المؤمن له يتحمل نسبة في اصلاح السيارة تراوح بين 5 حتى 30 % عبارة عن جزء من سعر قطع الغيار الجديدة الأصلية إذا كان تأمينه يشترط الإصلاح داخل الوكالة." موضحا " أن صاحب السيارة القديمة التي لم تعد تحت ضمان التصليح داخل الوكالة والذي يطلب استخدام قطع غيار جديدة أصلية يجب عليه أن يطلب ذلك خطيا، كما أن عليه تحمل نسبة بحدود 20 % من سعر القطع المطلوبة." لافتا " أن هذه النسبة عادلة لكلا الطرفين حتى لا تتحمل شركات التأمين كامل الخسارة." مؤكدا " أن هذه النسبة التي يقوم المؤمن له بدفعها إضافة إلى نسبة التحمل المحددة بالوثيقة إذا كان متسبب في الحادث ولا تعد بديلا عنها."

وأضاف " أحيانا ما يتنازل المؤمن له عن استخدام قطع جديدة أصلية ويكتفي بالمستعملة حتى لا يتحمل نسبة من السعر ويحدث عدم توافر هذه القطع فتضطر شركة التأمين لتغطية شراء أخرى جديدة دون أن تكلف المؤمن له شيء اذ أنه لم يطلب بالأساس استخدام قطع جديدة أصلية."

وأكد " أنه من المهم أن يعرف المؤمن لهم حقوقهم في هذه النقطة تحديدا فنسب التحمل والاستهلاك (المساهمة في سعر قطع الغيار) محددة تفصيلا ضمن بنود وثيقة التأمين الموحدة .

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