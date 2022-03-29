«بايبت» لتداول العملات الرقمية تعتزم نقل مقرها العالمي إلى دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية «بايبت»، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزارة الاقتصاد، اليوم، عن حصولها على موافقة مبدئية لإجراء مجموعة متكاملة من الأعمال في مجال الأصول الافتراضية في دولة الإمارات.



نقل المقر

كما أعلنت «بايبت» أنها تخطط لنقل مقرها العالمي إلى دبي، لتصبح مزودة خدمات عالمية خاضعة للأنظمة في مجال الأصول الافتراضية، وذلك لتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات على مستوى العالم، في إطار نموذج «الاختبار والتكيف والتوسع» المعتمد ضمن سوق الأصول الافتراضية في دولة الإمارات.

وشددت «بايبت» أنها تلتزم تماماً بدعم جهود حكومة الإمارات التنظيمية، كما تتطلع إلى مشاركة معرفتها وخبرتها ورؤاها المتعمقة مع جميع أصحاب المصلحة.

وأكدت «بايبت» أنها تؤدي دوراً رئيسياً في تثقيف مستثمري التجزئة والجمهور عموماً حول كيفية استخدام الأصول الافتراضية بطريقة آمنة ومسؤولة، ما يساعد دولة الإمارات على إدارة المخاطر، في إطار من النمو المسؤول.



إنجاز جديد

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن قرار «بايبت» افتتاح مقرها العالمي في دبي، يعتبر إنجازاً جديداً ضمن جهود تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأصول الرقمية.

وأضاف: «غيّرت الأصول الافتراضية، مثل العملات الرقمية و(بلوك تشين)، قطاع التمويل للأبد، ولمواكبة هذا القطاع سريع التغير، فإننا نؤسس منظومة صديقة للأعمال لجذب الشركات ذات النمو المرتفع، والاحتفاظ بها وتمكينها، ما يزيد جاذبية الدولة للجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي نشهد بوادره حالياً».

وأكد الزيودي أن ذلك سيوفر وظائف واستثمارات، وسيعزز حضورنا كإحدى أكثر الوجهات جاذبية في العالم للإقامة والعمل للعاملين في مجال الأصول الافتراضية والـ«ويب 3.0».



فرصة استثنائية

من جهته، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بايبت»، بن زو، إن الشركة تتطلع إلى وجود مقرها العالمي في دولة الإمارات، مع تواصل ابتكارها حول العالم، ومساهمتها في ابتكارات الأصول الافتراضية ضمن الاقتصاد الإماراتي النشط.

وأضاف: «نعتقد أنه يمكننا المساعدة على زيادة فهم أصحاب المصلحة لهذا القطاع المعقد، مع استمرار نضوج مجال الأصول الافتراضية والعملات الرقمية بسرعة، لافتاً إلى أن الموافقة المبدئية بمزاولة العمل تشكل فرصة استثنائية لـ(بايبت) لدعم طموح دولة الإمارات والمنطقة ككل، في التحول إلى مركز عالمي لتكنولوجيا الأصول الافتراضية».



منصة «بايبت»

وتعد «بايبت» منصة لتداول العملات الرقمية تم تأسيسها في مارس 2018، وتوفر منصة احترافية تمكّن متداولي العملات الرقمية من إيجاد محرك مطابقة فائق السرعة، وتقدم خدمة عملاء ودعماً متعدد اللغات.

كما تقدم الشركة خدمات مبتكرة عبر الإنترنت لتداول الأصول الفورية والمشتقات، ومنتجات التعدين والتحصيص، وسوقاً للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، إضافة إلى دعم واجهة التطبيقات لمتعاملي التجزئة والمؤسسات حول العالم، وتسعى إلى تحقيق أكبر موثوقية ممكنة كمنصة تداول للأصول الرقمية الناشئة.

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