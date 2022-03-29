«جروفينور هاوس» مشروع متعدّد الاستخدامات بارتفاع 210 أمتار

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«جروفينور هاوس» هو مشروع متعدّد الاستخدامات تم إنشاؤه في منطقة «دبي مارينا»، التي تعدّ من أرقى مناطق دبي، حيث تحتضن ما يزيد على 200 برج شاهق الارتفاع. ويضم المشروع فندقاً وبرجاً سكنياً يتألف كل واحد منهما من 48 طابقاً بارتفاع يصل إلى 210 أمتار (690 قدماً فوق مستوى الأرض).

يشتمل المشروع على شقق غرفة وصالة (غرف بريمير) وشقق غرفتين وصالة (أجنحة ديلوكس) وشقق ثلاث غرف وصالة (أجنحة بريمير). كما يضم موقف سيارات ونادي لياقة بدنية وبركتي سباحة وغرف اجتماعات وغيرها من المرافق. إلى جانب ذلك. صمم المشروع من قبل شركة «اركجرونج» للاستشارات، واستلهم تصميمه من «جروفينور هاوس لندن».

وبدأت الأعمال الإنشائية في الفندق عام 2003 وانتهت في عام 2005، بينما استمرت الأعمال الإنشائية في البرج السكني من عام 2006 إلى عام 2011.

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