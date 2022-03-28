«أراضي عجمان» تُقيّم 735 مكتباً عقارياً

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، انتهاء عملية تصنيف المكاتب العقارية، في إطار الدورة الثالثة من «مشروع التصنيف العقاري»، لافتة إلى أنها أوكلت مهمة التقييم الميداني إلى 14 مختصّاً قيموا 735 مكتباً عقارياً في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021.

وثمّن المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري، المهندس عمر بن عمير المهيري، جهود فرق التقييم التي اطلعت على أداء المكاتب العقارية المعنية، ودققت على الأدلة المقدمة، وذلك قبل مراجعتها واعتمادها بشكل نهائي، والإعلان عنها رسمياً في حفل ختامي.

وأوضح المهيري أن «تقارير التقييم المبدئي أشارت إلى تحسّن ملحوظ في أداء المكاتب العقارية، مقارنة بالدورة التقييمية الماضية»، مبيناً أن هذا يدل على نجاح مشروع التصنيف العقاري، وتحقيقه للأهداف المنشودة، لاسيما المتعلقة بغرس وتعزيز ثقافة التميز لدى المكاتب العقارية، والارتقاء بأدائها.

من جانبه، قال مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية، ناصر المرزوقي، إن «مشروع التصنيف العقاري يهدف إلى تصنيف المكاتب العقارية والمباني، ضمن معايير صممت بعناية وفق أعلى المواصفات المتبعة في هذا المجال، مع التركيز على الالتزام باللوائح والقوانين والمسؤولية المجتمعية والمظاهر الجمالية في عجمان، وتوفير خدمات بجودة عالية وبمعايير عالمية تضاهي الدول المتقدمة على مستوى العالم».

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