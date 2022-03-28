«ملتقى الاستثمـــار السنوي 2022» ينطلق في مركز دبي للمعارض غداً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في «مركز دبي للمعارض» على أرض «إكسبو 2020 دبي»، في الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري، فعاليات «ملتقى الاستثمار السنوي 2022»، الذي يوفر على مدى ثلاثة أيام، إطار عمل متكاملاً لمناقشة وبحث المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها الاستثمار الدولي لتحقيق نمو عالمي شامل.

ويقام الملتقى العام الجاري، الذي ينعقد بمبادرة من وزارة الاقتصاد، تحت شعار: «الاستثمار في الابتكار المستدام من أجل مستقبل مزدهر»، وتتخلله مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التي تركز على تعزيز الاستثمارات المستدامة، وتحسينها، وذلك من خلال ستة محاور، تشمل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المحافظ الاستثمارية الأجنبية، الاستثمار الأجنبي المباشر، الشركات الناشئة، مدن المستقبل، فضلاً عن مبادرة «مشاريع الخمسين»، وهي عبارة عن مجموعة مشروعات تنموية واقتصادية مصممة لتسريع وتيرة التنمية في الدولة، وترسيخ مكانتها، وجهة مفضلة للإبداع والاستثمار.

ويهدف ملتقى الاستثمار السنوي العام الجاري إلى طرح دليل منهجي عالمي يغطي كل المبادئ التي تدعم سياسات الاستثمار الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة. كما يقدم الملتقى منصة تستهدف المستثمرين، إذ يمكن لممثلي كبار بيوت الاستثمار والشركات الاستثمارية، وبنوك التنمية، وصناديق الثروة السيادية، ومستثمري المحافظ، التفاعل مع المبعوثين الحكوميين الرسميين، لإقامة شراكات وتعاون استثماري على مستوى العالم.

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