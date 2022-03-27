ترقب في أوساط المستثمرين لقرار «ديوا» بشأن زيادة الحصة المطروحة للاكتتاب
تترقب أوساط المستثمرين قرار هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بشأن زيادة الحصة المطروحة للاكتتاب العام بعد أن تم تغطية نسبة 6.5 % من أسهمها لجمع مبلغ بقيمة 8 مليار درهم.
وفيما تناقلت وكالات الأنباء العالمية أخبارا عن تغطية المبلغ المطلوب خلال الساعات الأولى من الطرح يوم الخميس الماضي، ينتظر الجميع القرار بشأن زيادة الحصة إلى 10 أو 12 % بسبب الطلب المرتفع جدا.«
وقالت مصادر لـ»الإمارات اليوم«أنه حتى مع صحة الأخبار المتداولة بشأن اكتمال المبلغ المطلوب إلا أن عملية الاكتتاب مستمرة وفقا للمواعيد المحددة في النشرة والتي تصادف 2 أبريل للأفراد وموظفي»ديوا«و5 أبريل للمؤسسات والشركات.
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