ترقب في أوساط المستثمرين لقرار «ديوا» بشأن زيادة الحصة المطروحة للاكتتاب

المصدر: أمل المنشاوي: أبوظبي

تترقب أوساط المستثمرين قرار هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بشأن زيادة الحصة المطروحة للاكتتاب العام بعد أن تم تغطية نسبة 6.5 % من أسهمها لجمع مبلغ بقيمة 8 مليار درهم.

وفيما تناقلت وكالات الأنباء العالمية أخبارا عن تغطية المبلغ المطلوب خلال الساعات الأولى من الطرح يوم الخميس الماضي، ينتظر الجميع القرار بشأن زيادة الحصة إلى 10 أو 12 % بسبب الطلب المرتفع جدا.«



وقالت مصادر لـ»الإمارات اليوم«أنه حتى مع صحة الأخبار المتداولة بشأن اكتمال المبلغ المطلوب إلا أن عملية الاكتتاب مستمرة وفقا للمواعيد المحددة في النشرة والتي تصادف 2 أبريل للأفراد وموظفي»ديوا«و5 أبريل للمؤسسات والشركات.

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