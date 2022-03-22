«بنك المارية» يتيح الحصول على رقم مستثمر والمشاركة في اكتتابات «دبي المالي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك المارية المحلي، عن إطلاق خدمة إصدار رقم مستثمر في سوق دبي المالي، من خلال تطبيقه المصرفي (Mbank UAE)، حيث سيتمكن المستثمرون الجدد في سوق دبي المالي من الحصول على رقم مستثمر والمشاركة فوراً في فرص الاكتتاب من خلال التطبيق.

وحرص البنك، على إطلاق هذه الخاصية دعماً لعملائه من المستثمرين ولتوفير تجربة استثنائية للتسجيل الرقمي بسهولة في الاكتتاب العام الأوّلي لهيئة كهرباء ومياه دبي عبر تطبيق (Mbank UAE)، بحد أدنى 5000 درهم، وضمان تخصيص 1000 سهم على الأقل، وذلك خلال فترة الاكتتاب من يوم غد الخميس (24 مارس) وحتى 2 إبريل المقبل.

كما يوفّر البنك للمستثمرين، إمكانية مضاعفة وتمويل استثمارهم حتى خمسة أضعاف والاستفادة من فرصة الاستثمار لأبنائهم في الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي، باستخدام حسابات «عيالنا» التي يوفرها لعملائه.

ويمكن بنك المارية المحلي، كبنك مُستلم لطلبات الاكتتاب، عملائه من المشاركة في الاكتتاب عبر تطبيقه المصرفي خلال دقائق فقط، دون الحاجة لزيارة البنك أو تقديم معاملات ورقية، بالإضافة إلى خدماته الرقمية الأخرى.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة، عن امتنانه لجهود سوق دبي المالي في دعم الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز دورها في المجتمع المحلي، وقال: «يسعدنا أن نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى سوق دبي المالي لدورهم الحيوي ومساهمتهم في دعم وتطوير التحول الرقمي في المجال المصرفي الذي نسعى لتحقيقه من خلال الحلول الريادية التي يقدمها بنك المارية المحلي لعملائه، بهدف التميّز بخدمات مصرفية مبتكرة وعالمية المستوى، بما يحقق سعادة ورفاهية عملاء بنك المارية ويضمن تلبية حاجات المجتمع المصرفية ويدعم النمو الاقتصادي والاستراتيجي في دولة الإمارات».

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي: «إننا سعداء بهذا التعاون مع بنك المارية المحلي في إطلاق المنصة الرقمية الجديدة التي ستسهم في الارتقاء بتجربة المستثمرين، تزامناً مع الاهتمام المتزايد من جانبهم سواء على صعيد التداول أو المشاركة في الاكتتابات العامة المرتقبة في سوق دبي المالي. ومما لا شك فيه فإن حرص سوق دبي المالي على التعاون مع المؤسسات المصرفية الرائدة، ومنها بنك المارية المحلي، لإطلاق مبادرات فريدة واستباقية في مجال التحول الرقمي يعكس جهودنا الدؤوبة لضمان سلاسة وصول المستثمرين إلى الفرص المتوفرة في السوق».



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