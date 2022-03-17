"ميرسك" تدشن رسمياً أول مركز لوجستي متكامل لها في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "ميرسك كانو الإمارات"، مزود الخدمات اللوجستية المتكاملة لنقل الحاويات، اليوم تدشين مركزها الأول في دبي للخدمات اللوجستية المتكاملة رسمياً، وذلك في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المركز اللوجستي الرائد والتابع لموانئ دبي العالمية. وقام بتدشين مركز ميرسك اللوجستي المتكامل ريتشارد مورجان، العضو المنتدب الإقليمي لشركة ميرسك في غرب ووسط آسيا، وكريستوفر كوك العضو المنتدب لشركة "ميرسك الإمارات"، وذلك بحضور عدد من كبار عملاء الشركة في الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال ريتشارد مورجان: "يمثل تدشين مركزنا الأول للعمليات اللوجستية المتكاملة في الإمارات العربية المتحدة علامة فارقة هامة بالنسبة لنا اليوم حيث إنه يرسخ التزامنا تجاه عملائنا في منطقة الشرق الأوسط. إننا نحقق تطوراً واضحاً في مسيرتنا نحو توفير حلول لوجستية كاملة في ظل استمرارنا بربط وتبسيط العلاقة بين عملائنا وسلاسل التوريد والإمداد عبر خدمات يتم تصميمها وتنفيذها مع مراعاة متطلباتهم الخاصة والتحديات التي تواجههم".

بدوره، قال كريستوفر كوك: "من الأهمية بمكان بالنسبة لميرسك أن تؤسس شبكة من البنية التحتية لمستودعات التخزين في الدولة من أجل تلبية متطلبات عملاء الشركة الحاليين والمستقبليين ضمن قطاعات التجزئة والمنتجات الشخصية والسلع الاستهلاكية وغيرها من القطاعات الهامة الأخرى. ونتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات لتعزيز توسعنا في دبي في المستقبل القريب، حيث تمثل دبي بالنسبة لنا بوابة لتعزيز قاعدة عملائنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وشبه القارة الهندية".

وسيستوعب مركز التخزين والتوزيع، الذي يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، مختلف أنواع السلع للعديد من القطاعات من بينها قطاع المواد البتروكيماوية وقطاع التجزئة والمنتجات الشخصية والسلع الاستهلاكية ومنتجات التكنولوجيا والسيارات والعديد من البضائع الأخرى

وتلتزم "ميرسك" التزاماً قوياً بإزالة الكربون من العمليات اللوجستية والخدمات. حيث سيتم تركيب ألواح شمسية فوق سطح المركز لتلبية متطلباته الكاملة من الطاقة الكهربائية. وستسهم القدرة الانتاجية للطاقة النظيفة التي ستولدها هذه الألواح الشمسية والبالغة 434 ميغاواط ساعي / بالسنة في تفادي أكثر من 1700 طن من الانبعاثات الكربونية على مدار 10 أعوام، أي ما يعادل تحقيق خفض للانبعاثات الكربونية عبر زراعة أكثر من 70 ألف شتلة على مدار 10 سنوات.

وفي هذا السياق، قال كوك: "نحن في إيه بي مولر ميرسك نسعى إلى تحقيق نسبة 90 % كحد أدنى في اعتماد المستودعات والمخازن ومخازن التبريد التابعة لنا حول العالم على الطاقة النظيفة بحلول 2030. وبناء على ذلك، تعتبر الطاقة النظيفة التي تولّدها الألواح الشمسية المثبتة فوق منشآتنا لتزويد عملياتنا التشغيلية بالطاقة الكهربائية، بمثابة تأكيد على أننا نتخذ خطوات حاسمة نحو إزالة الكربون عن العمليات اللوجستية والخدمات".

حلول متطورة

وسيشكل مركز الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة ميرسك في دبي إضافة هامة إلى حضورها العالمي الحالي الذي يضم أكثر من 250 مركز تخزين، تم افتتاح 85 منها في عام 2021 وحده، بمساحة تزيد على مليون ونصف متر مربع تتوزع عبر 50 دولة. وسيكون المركز الجديد قادراً على استيعاب مختلف أنواع السلع للعديد من القطاعات، من بينها قطاع المواد البتروكيماوية، وقطاع التجزئة والمنتجات الشخصية، والسلع الاستهلاكية، ومنتجات التكنولوجيا والسيارات، والعديد من البضائع الأخرى.

ولن تقتصر مزايا هذا المركز بتمتعه بموقع استراتيجي قريب من خطوط النقل البحري فحسب؛ بل سيكون أيضاً على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، ما سيتيح له تلبية الطلبات من العملاء الذي يرغبون بشحن بضائعهم جوًا، وكذلك التعامل مع الشحنات الصغيرة التي يقل حجمها عن حاوية نمطية كاملة.

فيما مضى؛ كان يتم تنفيذ العمليات اللوجستية والتوزيع والشحن البحري لشركة "ميرسك" في المنطقة عبر عدد من الأطراف الخارجية، ما كان يؤدي إلى تعقيد مراحل ومتطلبات العمليات اللوجستية.

ولكن من خلال هذا المركز المتكامل ستخطو الشركة نحو بناء حلول متكاملة بشكل فعلي لعملائها الذين سيمكنهم الحصول على خدمات لوجستية متنوعة عبر نافذة موحدة ليس فقط للبضائع المتدفقة من وإلى دولة الإمارات وإنما عبر جميع دول الشرق الأوسط.

وسيتم تزويد مركز التخزين والتوزيع الجديد لشركة ميرسك بأحدث أنظمة إدارة المخازن، التي تعتمد على الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة لإدارة المخزون بكفاءة عالية، وتتبع البضائع على مستوى الشحنات الفردية، عبر شاشة مؤشرات غنية بالتفاصيل، تقدم معلومات تحليلية دقيقة. فعلى سبيل المثال، يمتلك نظام إدارة المخازن القدرة على تتبع تاريخ انتهاء الصلاحية للسلع عالية الطلب، بما يتيح تفادي أي هدر أو تلف لتلك السلع بشكل تام، ما سيعطي عملاء شركة ميرسك ميزة تنافسية أعلى.

وسيشكل المركز الجديد للتخزين والتوزيع إضافة نوعية للخدمات المتكاملة التي تقدمها ميرسك؛ والتي تشمل الشحن البحري، والنقل البري، وخدمات التخليص الجمركي، والعقود اللوجستية، وحلول التجارة الإلكترونية. وسيتمكن عملاء ميرسك من الحصول على مزايا إضافية عبر منظومتها المتكاملة التي تقلل خطوات المناولة ووقت التسليم اللازم لشحناتهم، في ذات الوقت الذي يمكنهم القيام بتتبع الشحنات بشكل أفضل والتعامل استباقيًا مع سلسلة الإمداد والتوريد.

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