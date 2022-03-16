«الأنصاري للصرافة» توفر خدمات التحويل الفوري إلى الهند

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الأنصاري للصرافة»، عن إبرام اتفاقية مع شركة المدفوعات الدولية المحدودة «إن بي سي آي إنترناشيونال بايمنتس ليمتد»، التابعة لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند، وذلك لتوفير خدمات التحويل الفوري للمتعاملين في الهند.

وتتيح الشراكة الجديدة لمتعاملي «الأنصاري للصرافة»، إمكانية الاستفادة من واجهة المدفوعات الدولية الموحّدة «يو بي آي» (UPI)، لتسهيل تعبئة رصيد المحفظة الإلكترونية للمتعاملين الذين يستخدمون التطبيقات المدعومة بواجهة الدفع الموحدة، ما يجعل عملية الدفع غير النقدي أسرع وأسهل وأكثر سلاسة على مدار 24 ساعة و365 يوماً في السنة لملايين المستخدمين في الهند.

وأفادت الشركة في بيان، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي «الأنصاري للصرافة» لمواءمة استراتيجيتها مع «الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة»، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والارتقاء بالتعاون الثنائي لمستوياتٍ جديدة بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة لدولة الإمارات وجمهورية الهند.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للصرافة»، راشد علي الأنصاري،: «نتطلع إلى تفعيل هذه الشراكة في القريب العاجل، وتزويد قاعدة متعاملينا الكبيرة من مواطني الهند في دولة الإمارات، بحل يتيح لهم استخدام واجهة الدفع الموحدة، وتسهيل عمليات الدفع والتحويل بالزمن الفعلي».

وأضاف: «تمثل شراكتنا الجديدة مع مؤسسة المدفوعات الدولية في الهند، جزءاً من جهودنا المتواصلة لتبني التقنيات الرقمية، باعتبارها ركيزةً لتعزيز كفاءة أعمالنا وخدمات التحويل التي نقدمها، وإثراء تجربة المتعاملين. كما تعكس التزام (الأنصاري للصرافة) بالإسهام في تنمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند، تماشياً مع توجيهات القيادة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية، ريتيش شوكلا: «تعد الهند من أكبر ممرات التحويل النقدي، إذ تتلقى أكثر من 80 مليار دولار سنوياً».

وأضاف: «تهدف شراكتنا مع (الأنصاري للصرافة) إلى تقديم خدمات تحويل على نظام (يو بي آي) سهلة وآمنة وفورية إلى نحو 3.5 ملايين هندي يقيمون في الإمارات».

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