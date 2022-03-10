حمدان بن محمد: عازمون على ترسيخ مكانة دبي وجهة بحرية عالمية رائدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، معرض دبي العالمي للقوارب، ضمن دورته الـ28، بمشاركة 800 شركة وعلامة تجارية من 54 دولة، وبحضور أكثر من 450 قارباً ويختاً من أفخر وأرقى اليخوت في العالم، والذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد سمو ولي عهد دبي، خلال الافتتاح، أن «(المعرض) يحمل أهمية خاصة كونه يصنف كإحدى أكثر ثلاث فعاليات كبرى تأثيراً في القطاع على مستوى العالم، تأكيداً لتميز دبي كوجهة بحرية عالمية رائدة»، منوهاً سموه بالجهود الكبيرة وراء تحقيق دبي لهذه المكانة، والتي أثمرت في تأسيس بنى تحتية متطورة، تراعي أرقى المواصفات والمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال، أسوة بمختلف القطاعات الأخرى التي أثبتت فيها دبي تفوقاً نوعياً أكسبها مكانة متقدمة كمرجعية تنموية نموذجية على الصعيد العالمي.

الشركات الإماراتية

وقام سمو ولي عهد دبي بجولة في المعرض المُقام في مقره الجديد في «دبي هاربر»، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، اطّلع خلالها على أبرز ما يتضمنه المعرض، حيث زار سمو ولي عهد دبي، عدداً من أجنحة الشركات الإماراتية المصنعة للقوارب واليخوت، بما فيها «جلف كرافت»، التي قامت في اليوم الأول من المعرض بإطلاق يختين جديدين، كما شملت جولة سموه منصات مجموعة من أكبر الشركات العالمية المشاركة، مثل «فيريتي» و«لورسن» و«سان لورينزو».

فعاليات متخصصة

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر»: «تمكن معرض دبي العالمي للقوارب من ترسيخ مكانته ليصبح ضمن ثلاث أهم فعاليات متخصصة عالمياً. اليوم زرت المعرض، وتابعت المنتجات من اليخوت والقوارب والخدمات التي تعرضها 800 شركة وعلامة تجارية من 54 دولة تشارك في الحدث الذي يُنظم في دبي هاربر».

وأضاف سموه: «عازمون على ترسيخ مكانة دبي وجهة بحرية عالمية رائدة ونستمد هذا التوجه من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن إرثنا البحري العريق، وسعيد بحجم المشاركة الإماراتية والخدمات والمنتجات التي تطرحها شركاتنا الوطنية خلال المعرض».

المبادرات والخدمات

وتوقف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند جناح سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث اطلع على سلسلة المبادرات والخدمات التي تقدمها السلطة الملاحية للمتعاملين في مجال القطاع البحري، وخريطة دبي البحرية التفاعلية التي تم إطلاقها لأول مرة في المعرض ويتم من خلالها التعريف بمناطق الرسو والأنشطة الترفيهية، والأماكن السياحية، ومناطق رسو السفن التجارية، بالإضافة إلى المناطق المحظورة.

كما اطّلع سموه، على منطقة الغوص الموسعة التي يستضيفها المعرض بشكل سنوي. وتضم المنطقة لهذا العام حوض غوص تجريبي، إلى جانب سلسلة من الحوارات التفاعلية حول الغوص، وجلسات حول التصوير السينمائي تحت الماء واستكشاف حطام السفن؛ ويُضاف إلى ذلك معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للغوص، الذي يُتيح للزوار فرصة شراء بعض من أكثر المنتجات ابتكاراً في الأسواق.

رافق سمو ولي عهد دبي خلال الجولة، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد محمد حارب، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وحظيت الدورة الحالية من الفعالية الأبرز في القطاع البحري لمنطقة الشرق الأوسط بإشادات واسعة لأثرها الإيجابي على القطاع البحري العالمي، ودورها في استقطاب أبرز الجهات الفاعلة فيه.

وتسلط دورة المعرض لهذا العام، الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دبي، من بنية تحتية قوية تميزها كمركز بحري رئيس في المنطقة، وإحدى أهم الوجهات البحرية العالمية.

ويحظى معرض دبي العالمي للقوارب بمكانة رائدة في القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل منصةً لعرض اليخوت والقوارب وأحدث الابتكارات في المعدات والكماليات البحرية، بمشاركة عارضين من أبرز المصنعين المحليين والدوليين. وتستعرض الفعالية، الحائزة العديد من الجوائز، أحدث القوارب الترفيهية والمعدات والخدمات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى آخر الابتكارات في التجهيزات والمستلزمات البحرية.

التسجيل المسبق

من المقرر أن يستمر المعرض خمسة أيام، حتى 13 مارس الجاري، مع اشتراط التسجيل الإلكتروني المسبق على جميع الحضور. ويحظى أصحاب القوارب والقباطين والغواصون والزوّار من التجار بفرصة الدخول مجاناً عند التسجيل، في حين لا تتوافر إمكانية التسجيل في موقع الفعالية، ويُشترط التسجيل مسبقاً عن طريق الرابط التالي: www.boatshowdubai.com.

الحدث يستقطب 800 شركة وعلامة تجارية من 54 دولة، وأكثر من 450 قارباً ويختاً من الأرقى عالمياً. المعرض يُنظم في «دبي هاربر» لأول مرة، ويتضمن ورش عمل وحلقات نقاشية وفعاليات لـ5 أيام. ولي عهد دبي: «المعرض من أكثر 3 فعاليات كبرى تأثيراً في القطاع عالمياً». «دبي أثبتت تفوقاً نوعياً أكسبها مكانة متقدمة كمرجعية تنموية نموذجية على الصعيد العالمي».

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