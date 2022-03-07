«شوبا سفاير».. إطلالات بانورامية على وسط دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يُعد «شوبا سفاير» مبنى تجارياً متوسط الارتفاع، بمساحة 20 ألف قدم مربعة، خصصت جميعها للمكاتب التجارية، حيث يضم الطابق الأرضي 10 مساحات تجارية ويتوزّع أكثر من 162 مكتباً على الطوابق البالغ عددها 19 طابقاً.

ويتميز «شوبا سفاير»، الذي يبلغ ارتفاعه 93 متراً، بالتصاميم المعمارية المميزة ويوفر إطلالات بانورامية على منطقة برج خليفة والخليج التجاري. ويقع المبنى في منطقة الخليج التجاري التي تعد واحدة من أشهر مناطق دبي حيث يضم أفخم المباني السكنية والمكاتب والبنوك والمولات.

وتختلف كُلفة المكاتب في «شوبا سفاير»، حسب الحجم والطابق والمرافق ونوع المكتب، حيث تراوح كُلفة الإيجار السنوي بين 75 ألف درهم وتصل إلى 1.27 مليون درهم، بينما تتفاوت المساحات بين 1035 و12097 قدماً مربعة.

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