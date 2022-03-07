3 مناطق حرة بدبي تحتضن 5 آلاف شركة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الدكتور محمد الزرعوني، وفداً رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الاقتصادي الأوروبي برئاسة رئيس المجلس، وزير الاقتصاد السابق لولاية بادن فورتمبورغ بألمانيا، الدكتور والتر دورنغ، لبحث مجالات التعاون المستقبلية والتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز».

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، محمد الزرعوني: «تتيح (دييز) من خلال المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، فرصاً استثمارية هائلة، بفضل ما تمتلكه المناطق الحرة الثلاث من بنى تحتية عالمية المستوى، مدعومةً بمنظومة متطورة ومتكاملة متعددة الوسائط وشبكة شركاء واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، إلى جانب محفظة شاملة من الحلول المبتكرة والتسهيلات التي تتيح امتيازات ضريبية ومزايا استثمارية تنافسية تجعل من مناطقنا الحرة وجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكل أنواعه وأشكاله».

وأضاف: «تعتبر المناطق الحرة الثلاث مركزاً استراتيجياً للأعمال والاستثمار، كونها تحتضن مجموعة متنوعة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، يتجاوز عددها حالياً 5000 شركة. إذ تعمل (دييز) على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لإمارة دبي والرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، بما يعزز من القدرة التنافسية للإمارة في كل القطاعات الاقتصادية».

وأعرب وفد مجلس الشيوخ الاقتصادي الأوروبي، عن تقديره وسعادته بتلك الزيارة، حيث أشاد الدكتور والتر دورنغ، بالمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات ودبي تحديداً على الصعيد العالمي باعتبارها أفضل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل رؤى واستراتيجيات قيادة الإمارات الطموحة، والتي تتبنى الابتكار والتطوير في كل نواحي الحياة داخل الدولة، لترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

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