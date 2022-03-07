أحمد بن سعيد يتصدر قائمة «فوربس» لأقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة

المصدر: دبي ■ وام

تصدّر سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، تصنيف قائمة «فوربس» الشرق الأوسط الأولى، بشأن «أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط».

وتسلط القائمة الضوء على 50 قائداً من روّاد السفر والسياحة في المنطقة ممن يقودون القطاع نحو النمو، ويعملون على إتاحة الفرص للأفراد عبر إعادة التواصل مع العالم.

وبلغت إيرادات المجموعة 6.7 مليارات دولار (24.5 مليار درهم)، في النصف الأول من العام المالي (2021-2022)، وحلّ بالمركز الثالث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث.

ويمثل أعضاء القائمة تسع دول في المنطقة، تتصدرها الإمارات التي يقيم فيها 24 قائد أعمال، تتبعها السعودية بواقع 11 قائداً، ثم مصر بواقع أربعة قادة، في حين يهيمن قطاع الفنادق والضيافة على القائمة من خلال 26 قائداً، يليه قطاع الطيران بـ17 قائداً، ثم قطاع السياحة بسبعة قادة.

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