"صوفيا" أول روبوت بشري ذكي تصل دبي الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر اقتصادي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تصل الى دبي يوم الثلاثاء، الروبوت البشري صوفيا أول مواطن روبوتي في العالم في مجال التدقيق الداخلي، للمشاركة في أعمال الدورة العشرين للمؤتمر الإقليمي السنوي للتدقيق الداخلي الذي سينعقد في دبي في الفترة من 7 ولغاية 9 مارس، والذي يعتبر أضخم مؤتمر ذكي للمدققين الداخليين.

وستقوم صوفيا التي تحمل الجنسية السعودية، بإجراء جلسة تفاعلية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي بعنوان "الذكاء الاصطناعي في مهنة التدقيق الداخلي"، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي السنوي للتدقيق الداخلي الذي تستضيفه جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز دبي التجاري العالمي تحت عنوان "الثورة والتحول على صعيد التدقيق الداخلي".

وكانت صوفيا قد أصبحت أول مواطن روبوتي في العالم بعدما منحتها المملكة العربية السعودية جنسيتها في أكتوبر من العام 2017، وقد عمل المنظمون على تسهيل تواجد صوفيا في أعمال المؤتمر الذكي كرمز لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

ويساهم في رعاية المؤتمر عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة مثل شركة كي بي ام حي، بيئة ، بروتيفيتي ، برايس ووترهاوس كوبرز.

ويوفر المؤتمر فرصة للحضور لاستلام أكثر من 22 اعتماداً للتعليم المهني المستمر، وذلك لتعزيز عملية تطورهم المهني. وسيحظى المشاركون بفرصة التعلم من أكثر من 40 متحدثاً وقائداً ومؤلفاً دولياً سيشاركون تجاربهم وأفضل الممارسات والاتجاهات ودراسات الحالة، وذلك عبر أكثر من 44 جلسة سيديرها بعض أكبر الأسماء في مجال التدقيق الداخلي.

كما سيوفر المؤتمر عوامل جذب خاصة تتمثل في بعض المتحدثين البارزين مثل تيري كاتلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيولوجي لابس الكندية والقرصان ذو القبعة البيضاء، والذي سيعقد جلسة بعنوان "أسرار من الداخل حول كيفية دخول القراصنة، ولماذا".

وسوف يتحدث جوردان بلفورت، المؤلف الأمريكي والمتحدث التحفيزي والمضارب السابق في البورصة، حول "النقاط الرئيسية الخمس لكي تصبح منجز صفقات من الطراز العالمي". كما يتحدث في المؤتمر هنريك ستين، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لمعاهد التدقيق الداخلي (ECIIA)، حول "الاستمرار والابتكار: تحدي لتطوير التدقيق الداخلي في بيئة منظمة بشدة".

كما ستغطي حلقات النقاش وورش العمل موضوعات مثل: الاتجاهات الرقمية والأمن السيبراني وإعادة تصور رقمنة عالم أمن المعلومات؛ بناء إطار كفاءة ناجح للمراجعين. "مراجعة العالم الجديد للذكاء الاصطناعي والأتمتة ... ومكانك فيه" وغيرها من الموضوعات الرئيسية مثل: فك الشفرة: المخاطر الناشئة؛ إعادة تصور إدارة المخاطر؛ بناء وظيفة تدقيق حديثة: خارطة طريق الدخول إلى المشروع؛ كسر الكود: المخاطر الرقمية / الاحتيال في المشتريات؛ الموازنة بين استدامة المنتج وربحية الأعمال: ممارسات إعداد تقارير الاستدامة وحوكمة الشركات؛ التدقيق المطلوب؛ مراقبة مخاطر الروبوتات؛ مراجعة التحول مع تحليلات البيانات ؛ خارطة طريق إدارة المراجعة للنجاح.

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