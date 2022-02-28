بالشراكة مع «هارفارد».. انضمام 46 مواطناً إلى برنامجي «تمكين» و«قيادات» في «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن انضمام 46 مواطناً إلى برنامجيه التدريبيين: «تمكين» و«قيادات»، للعام الجاري، من بينهم 21 موظفاً لبرنامج «قيادات»، و25 موظفاً في «تمكين»، وذلك بالتعاون مع «جامعة هارفارد»، في خطوة قال عنها المصرف إنها تأتي في إطار الالتزام المستمر له برعاية الكوادر الوطنية المتميزة في القطاع المصرفي الإماراتي.



هدف واضح

وقالت مديرة إدارة الموارد البشرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، بشرى الشحي: «عندما أطلقنا برنامجي (قيادات)، و(تمكين) كان لدينا هدف واضح يتمثل في دفع نمو وتطور المواهب الإماراتية، لتعزيز قدرات رأس المال البشري في المصرف، والمساهمة بشكل أشمل وأوسع لتحقيق رؤية قيادتنا في الارتقاء بجهود التوطين في القطاع المصرفي، ورعاية كوادرنا الوطنية، خصوصاً المتميزين منهم».



نسبة التوطين

وأضافت: «نفخر في (أبوظبي الإسلامي) بتحقيقنا لواحدة من أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي، والتي تبلغ 40% من إجمالي عدد الموظفين، ما يؤكد التزامنا باستيعاب المزيد من الكوادر الوطنية ضمن قوتنا العاملة. وسنواصل التزامنا بتمكين موظفينا من ذوي القدرات والإمكانيات المتميزة، وإعدادهم لتولي دفة القيادة في المستقبل، ومواصلة مسيرتنا لدفع النمو الاقتصادي المستدام للدولة».



«قيادات» و«تمكين»

ويعد برنامجا «قيادات» و«تمكين» من البرامج التدريبية المصممة خصيصاً لتمكين الموظفين المواطنين المتميزين في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتم تصميم المناهج التدريبية لكلا البرنامجين، بهدف توفير المعرفة والمهارات والكفاءات التي تساعد المشاركين على تطوير مسيرتهم المهنية، وإعدادهم لتولي مواقع قيادية في المستقبل، كما تسهم هذه البرامج في دعم جهود دولة الإمارات التي تستهدف تشجيع المزيد من المواطنين على الدخول إلى قطاع الخدمات المالية الوطني.



وبحسب المصرف، فقد تم تطوير الدورات التدريبية لبرنامجي «قيادات» و«تمكين» العام الجاري، بالشراكة مع «هارفارد بيزنس بابليشينج» التابعة لـ«جامعة هارفارد».

ويعد «قيادات» برنامجاً تدريبياً موجهاً للموظفين ضمن فئة المستويات الإدارية الاشرافية، وهو مصمم للموظفين المواطنين المتميزين الذين أكملوا عاماً على الأقل من تاريخ تعيينهم في المصرف.

أما «تمكين» فهو برنامج تدريبي مخصص للمواطنين المتميزين الذين أكملوا عامين على الأقل في المصرف.



فترة التدريب

وتصل مدة التدريب في كلا البرنامجين إلى ستة أشهر، تركز على مجالات محددة مثل «تطوير العقلية القيادة»، و«تطوير الموظفين»، و«تمكين وتفعيل دور الموظفين»، و«إدارة الابتكار والتغيير»، و«تعزيز الأداء».

وتخرج حتى الآن ما مجموعه 152 خريجاً في إطار برنامجي «قيادات» و«تمكين»، فضلاً عن ترقية 49 موظفاً إلى المستوى التالي، بما يحقق لهم طموحاتهم المهنية.

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