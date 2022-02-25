"تنظيم الاتصالات":7 محاور أساسية للابتكار في النسخة الخامسة من "هاكاثون الإمارات"

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأن إجمالي عدد المشاركين في النسخة الخامسة من "هاكاثون الإمارات" التي أطلقتها أخيرا بلغ 1600 مشاركا من جميع إمارات الدولة.

وأوضحت في تصريحات لـ"الإمارات اليوم"، إن النسخة الجديدة من "هاكاثون الإمارات"، التي أطلقتها الهيئة تتضمن سبعة محاور أساسية لمبادرات الابتكار، تشمل "الاستثمار والاقتصاد الرقمي"، "المدن الذكية المستدامة"، "الخدمات المالية المدعومة بالتقنيات المتطورة"، "خدمات الحكومة الرقمية التي تتسم بالمرونة والاستباقية"، "التواصل في العصر الرقمي"، "مهارات ومعارف تعتمد على الابتكار"، ومحور "مبادرات الابتكار المتعلقة بسعادة المجتمع وتماسكه".

وأضافت أن النسخة الخامسة من "هاكاثون الإمارات"، والتي أطلقتها في إطار فعاليات "شهر الإمارات للابتكار"، تركز على تلقي مبادرات الابتكار من الكوادر الشابة وراود الأعمال في الدولة في مختلف القطاعات، وسيتم إعلان التقييم والنتائج لمشاركات تلك المبادرات خلال الشهر المقبل".

وأشارت إلى أن هاكاثون الإمارات يدعم مفاهيم الابتكار لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة عبر أفكار المشروعات المبتكرة المشاركة من أنحاء إمارات الدولة في الهاكاثون" " و الذي يمثل أحد أكبر الأحداث التنافسية المشجعة للابتكار في الدولة، حيث يحفز ويلهم المشاركين لتقديم حلول ابتكارية قائمة على تحليل البيانات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الناشئة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news